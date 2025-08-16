Vicky Martín Berrocal apuesta por un vestido negro de lujo (más de 600 euros) para sus noches en Ibiza

Las noches de verano en Ibiza son sinónimo de magia, sofisticación y estilo. Y si hay alguien que sabe cómo interpretarlas a la perfección, esa es Vicky Martín Berrocal. La diseñadora y empresaria ha compartido en sus redes sociales uno de sus looks más potentes de la temporada: un vestido negro de la firma Alex Rivière Studio, cuyo precio asciende a 650 euros, y que ya se ha convertido en objeto de deseo para las amantes de la moda.

Una vez más, la empresaria demuestra que el estilo no entiende de edades ni tendencias pasajeras. Su look es la prueba de que apostar por prendas de autor, versátiles y atemporales siempre es un acierto. Ibiza, con su energía única y sus noches vibrantes, se convierte en el escenario perfecto para reafirmar este mensaje: la moda más poderosa no necesita artificios, solo piezas con alma y actitud. Con este estilismo, Vicky Martín Berrocal confirma que el vestido negro nunca falla y que, incluso en verano, puede ser la elección más sofisticada y magnética para brillar en cualquier ocasión.

El vestido que enamora: diseño minimalista y corte impecable

El modelo en cuestión responde al nombre de “Drew”, un vestido largo confeccionado en crepé de poliéster (65% virgen y 35% reciclado), con cuello redondo, manga tres cuartos y un espectacular drapeado lateral con abertura en la falda. Una pieza que juega con la fluidez de las líneas y que logra estilizar la figura con un toque minimalista, sofisticado y contemporáneo.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

Vicky lo ha lucido en clave nocturna, demostrando cómo un diseño aparentemente sencillo puede transformarse en una apuesta ganadora cuando se combina con los accesorios adecuados.

La clave está en los complementos

Lejos de recargar el conjunto, la diseñadora ha apostado por un estilismo limpio pero rotundo. El peinado de raya al medio con moño pulido aporta elegancia y deja todo el protagonismo al vestido y a los complementos. Entre ellos, destacan un collar rígido dorado de efecto escultural y unos pendientes a juego, que aportan un aire lujoso y sofisticado, perfecto para una noche en la isla pitiusa.

El resultado es un look atemporal que encarna a la perfección la filosofía de Alex Rivière Studio: prendas pensadas para mujeres seguras de sí mismas, que buscan piezas versátiles y con una marcada identidad estética.

Un diseño de inversión para cualquier fondo de armario

Con un precio de 650 euros, este vestido se sitúa en el rango de lujo contemporáneo. No es una pieza low cost, pero sí un diseño de inversión que, gracias a su corte limpio y a la calidad de los tejidos, puede acompañar durante años en diferentes ocasiones especiales: desde una cena en la playa hasta un cóctel elegante en la ciudad.

Vestido. Alex Rivière Studio

Además, el vestido “Drew” está disponible en negro y en blanco, lo que lo convierte en un básico reinventado con un guiño moderno. En el caso de Vicky Martín Berrocal, la elección del negro subraya su carácter elegante y sofisticado, y se adapta como un guante a la atmósfera chic de Ibiza.