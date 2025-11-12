Vicky Martín Berrocal demuestra la forma más elegante (y realista) de llevar vaqueros con zapatillas

Vicky Martín Berrocal tiene esa habilidad innata para convertir lo cotidiano en inspiración de estilo. Su último look, compartido en sus redes sociales con el mensaje “Hoy es mi día”, es el ejemplo perfecto de cómo elevar un conjunto básico a un nivel superior. Jeans, zapatillas y una camisa negra semitransparente se convierten en un look de diez gracias a su forma de combinarlos y a la confianza con la que los defiende.

El combo perfecto: vaqueros, transparencias y deportivas

Lejos de los estilismos más sofisticados o los vestidos de alfombra roja, Vicky ha apostado por una propuesta cómoda y con un aire casual chic que todas podemos imitar. La diseñadora luce unos vaqueros de corte recto ligeramente oversize, un modelo que estiliza la silueta y aporta un punto relajado. Los combina con unas zapatillas deportivas grises, que añaden comodidad y ese toque urbano tan en tendencia.

Pero el detalle que marca la diferencia está en la parte superior: una camisa negra semitransparente con escote en pico y tejido fluido, que equilibra a la perfección el aire informal del look. El resultado es un estilismo atemporal, elegante y moderno a partes iguales.

Cómo consigue el equilibrio entre lo casual y lo sofisticado

El secreto del look está en los contrastes. Vicky combina prendas básicas con accesorios de lujo, una fórmula que nunca falla. El cinturón negro con hebilla dorada marca la cintura y da estructura al conjunto, mientras que el bolso acolchado tipo Chanel, con cadena dorada, aporta un toque clásico y refinado.

El peinado también juega su papel: un recogido bajo pulido, muy favorecedor, que deja todo el protagonismo al rostro y al look. El maquillaje, natural pero luminoso, termina de completar este outfit de diario con aire de it girl.

Una lección de estilo “a lo Vicky”

La empresaria y diseñadora ha demostrado una vez más que no hace falta recurrir a grandes artificios para vestir bien. Basta con elegir bien los básicos, combinarlos con inteligencia y ponerle actitud. Este conjunto de vaqueros, camisa de transparencias y deportivas es ideal tanto para una jornada de trabajo como para un plan informal en la ciudad.

El mensaje que acompaña la publicación —“Hoy es mi día”— resume la esencia del look: seguridad, empoderamiento y autenticidad. Porque si algo define a Vicky Martín Berrocal es su capacidad para vestir con fuerza y elegancia incluso en los momentos más sencillos.

Un look que nos recuerda que el verdadero estilo no está en lo que llevas, sino en cómo lo llevas.