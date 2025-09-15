Vicky Martín Berrocal encuentra en Zara los mocasines perfectos del otoño por menos de 30 euros

Vicky Martín Berrocal ha vuelto a convertirse en fuente de inspiración para quienes buscan un look práctico, elegante y, al mismo tiempo, asequible. La diseñadora e influencer ha compartido en sus redes sociales su último hallazgo de temporada: unos mocasines negros de Zara que se presentan como el calzado estrella del otoño. La mejor parte es que su precio es imbatible: 29,95 euros.

El mocasín, el zapato que vuelve con fuerza

Cada temporada otoñal, los mocasines reaparecen en el radar de las tendencias. Este clásico del armario, asociado al estilo preppy, se ha reinventado para adaptarse a looks cómodos, urbanos y versátiles. Vicky Martín Berrocal lo ha dejado claro en sus Stories de Instagram, donde mostraba cómo este calzado se convertirá en uno de sus imprescindibles para la vuelta a la rutina.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

En la publicación, la diseñadora probaba diferentes opciones de mocasines y terminaba eligiendo los de Zara como su apuesta definitiva, asegurando que son “el mocasín de su vida”. Una declaración que no ha tardado en generar interés entre sus seguidores, ya que pocas veces una prenda o accesorio recomendado por Vicky se queda sin agotar en las tiendas.

Así son los mocasines de Zara de menos de 30 euros

Se trata del Mocasín Fruncido Soft de la firma, un zapato plano tipo clásico, elaborado en color negro y con detalle de antifaz en la parte superior. Destaca por su acabado fruncido en la parte delantera, un guiño moderno que actualiza el diseño más tradicional.

El mocasín de Vicky. Instagram

Además, su copete subido aporta un extra de comodidad, mientras que la suela de 2,5 centímetros los convierte en una opción todoterreno para el día a día. Un zapato que encaja perfectamente en estilismos casual con vaqueros y camisa blanca, como mostró la propia Vicky, pero que también puede adaptarse a looks más formales con pantalón sastre o faldas midi.

El precio es, sin duda, otro de sus grandes atractivos: 29,95 euros, una cifra muy accesible para un calzado versátil que promete durar varias temporadas.

Cómo combinarlos este otoño

La ventaja de los mocasines es que permiten múltiples combinaciones. Con unos pantalones rectos y una blazer oversize consiguen un look de oficina cómodo pero sofisticado. En cambio, si se combinan con faldas plisadas o vestidos midi, aportan un aire muy femenino y actual.

El modelo elegido por Vicky también es perfecto para llevar con vaqueros anchos, siguiendo la tendencia effortless que tanto domina la diseñadora. Una fórmula sencilla que mezcla estilo y comodidad, y que se adapta a cualquier momento del día.

Vicky Martín Berrocal, referente de estilo

Más allá de sus apariciones en eventos y alfombras rojas, Vicky Martín Berrocal sabe cómo conectar con su público mostrando opciones accesibles y realistas para el día a día. En este caso, ha vuelto a demostrar que no hace falta gastar grandes cantidades para ir a la última.

Mocasín arrugado. Zara

Gracias a su recomendación, los mocasines de Zara ya apuntan a convertirse en uno de los zapatos más virales de la temporada. Una pieza básica, atemporal y con el toque moderno necesario para elevar cualquier look otoñal.

Con este nuevo fichaje, Vicky confirma que, además de ser un referente en moda flamenca y diseño, también es una de las prescriptoras más influyentes de la moda urbana y accesible en España. Y esta vez, por menos de 30 euros, cualquiera puede seguir sus pasos.