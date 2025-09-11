Vicky Martín Berrocal encuentra en Zara el vestido de otoño más elegante y favorecedor por solo 25 euros

La vuelta a la rutina trae consigo el eterno dilema de qué ponerse para los planes de septiembre, y si hay alguien que siempre sabe dar con la tecla del estilo perfecto, esa es Vicky Martín Berrocal. La diseñadora ha compartido en sus redes sociales uno de esos hallazgos que prometen convertirse en el vestido viral de la temporada: un diseño de Zara, sofisticado, favorecedor y, además, con un precio imbatible.

El vestido en cuestión es un modelo largo en color chocolate que ya ha conquistado a sus seguidoras. Vicky lo ha mostrado en Instagram destacando lo mucho que estiliza la silueta y lo versátil que resulta para todo tipo de ocasiones. Lo mejor de todo es que, a pesar de su apariencia de alta costura, su precio es de solo 25,95 euros, un detalle que lo convierte en una pieza perfecta para renovar el armario de otoño sin hacer grandes inversiones.

El vestido que favorece a todas: escote cuadrado, corte midi y cinturón fino

La clave de su éxito está en el patrón impecable que logra estilizar la figura sin sacrificar la comodidad. El vestido presenta un escote cuadrado muy en tendencia, que aporta un toque elegante y sofisticado, mientras que las mangas cortas ajustadas lo convierten en una prenda ideal para los primeros días de entretiempo.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El diseño cuenta con un cinturón fino a juego que se ajusta a la cintura, realzando la silueta y creando un efecto visual de cuerpo más estilizado. Además, su corte midi lo hace muy versátil: puedes llevarlo con tacones para un look más arreglado, con botas para un aire más sofisticado o incluso con bailarinas para un toque casual chic.

Vicky ha dejado claro que este vestido es un sí rotundo porque consigue que te sientas segura, poderosa y femenina al mismo tiempo, sin caer en lo evidente ni en lo recargado.

La tendencia que marcará septiembre y arrasará en Zara

No es la primera vez que un look de Vicky Martín Berrocal provoca auténtico furor en redes y, conociendo el historial de piezas virales de Zara, no sería extraño que este vestido se agotara en cuestión de días. El tono chocolate lo convierte en una opción muy elegante y combinable, perfecta para looks de oficina, cenas, eventos o incluso reuniones informales.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El diseño reúne todas las tendencias de la temporada: escote cuadrado, cortes minimalistas y siluetas femeninas. Además, su precio asequible de 25,95 euros lo convierte en un auténtico fichaje de armario. Si estabas buscando un vestido especial que combine comodidad, elegancia y estilo, este puede convertirse en tu mejor inversión para el otoño.