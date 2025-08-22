Vicky Martín Berrocal tiene el truco de estilo para llevar una camisa blanca a la playa de manera elegante

Vicky Martín Berrocal lo ha vuelto a hacer. La empresaria e icono de estilo español donde las haya sigue marcando tendencia por las calas ibicencas. Estos días nos ha dejado encandiladas con una retahíla de looks de lo más inspiradores para los días de verano. Desde caftanes con estampado 'animal print', pasando por vestidos de lujo para cenas a la luz de la luna hasta bañadores moldeadores, todos se merecen una matrícula en estilo como la copa de un pino. Pues bien, el último look que hemos fichado y pensamos recrear este fin de semana tiene como protagonista una camisa blanca. Sí, la prenda más atemporal del armario también ha dejado su huella en las vacaciones mediterráneas de Vicky.

El último look de la diseñadora es todo lo que necesitábamos para entrar en otro fin de semana de agosto soñando con ese chapuzón en la playa tan deseado. Porque si alguien sabe transformar lo sencillo en elegante esa es Vicky. Y lo ha vuelto a demostrar con una propuesta que es pura inspiración veraniega y que, sin duda, confirma por qué sigue siendo una de las mujeres más influyentes en cuestiones de estilo.

La camisa blanca, icono eterno que conquista incluso en la playa

La camisa blanca es, sin discusión, el básico de básicos. Atemporal, versátil y con la capacidad de elevar cualquier look en cuestión de segundos, ha sido reinventada en infinitas ocasiones y siempre consigue volver a estar en tendencia. Vicky Martín Berrocal nos recuerda ahora que también tiene cabida en la playa, y que lejos de ser un recurso improvisado, puede convertirse en el truco definitivo para conseguir un estilismo elegante y relajado incluso sobre la arena.

El look de Vicky Martín Berrocal. @vickymartinberrocal

Su ligereza, frescura y ese aire 'effortless' hacen que la camisa blanca sea un icono eterno que nunca falla, y que esta temporada ha encontrado en la maleta de vacaciones de Vicky su versión más chic.

El truco de estilo de Vicky Martín Berrocal en Ibiza

La diseñadora ha apostado por llevarla abierta y anudada en la cintura, combinada con un bañador negro estilo bandeau debajo, logrando un contraste perfecto entre lo minimalista y lo sofisticado. El resultado es un look que mezcla sensualidad y comodidad a partes iguales, y que encarna ese estilo ibicenco tan deseado cada verano. Sin grandes artificios, Vicky ha demostrado que el secreto de la elegancia está en los básicos bien llevados.

Una vez más, la empresaria andaluza firma un manual de estilo estival que todas queremos emular: natural, favorecedor y con ese punto de lujo relajado que la convierte en un auténtico referente.