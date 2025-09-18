Vicky Martín Berrocal triunfa con la mezcla perfecta: vaqueros de Zara y accesorios de lujo

Vicky Martín Berrocal vuelve a dar una lección de estilo desde su cuenta de Instagram. La diseñadora, que siempre sabe cómo equilibrar lo sofisticado con lo cercano, ha compartido un look que reúne dos de sus claves de moda: básicos asequibles al alcance de todas y accesorios de lujo eterno que hablan de su personalidad elegante.

En la imagen, publicada en stories, Vicky muestra su estilismo desde una perspectiva cenital. Un gesto espontáneo que deja ver los detalles de su look y que, como suele ocurrir con sus elecciones, se convierte en inspiración inmediata para quienes buscan un outfit cómodo pero con estilo.

Jeans de Zara, el básico imprescindible

El protagonista de su look no podía ser otro que unos vaqueros de Zara. Se trata de un diseño recto, de corte clásico y ligeramente desgastado, perfecto para el día a día. Una prenda cómoda y versátil que demuestra que el buen estilo no entiende de precios y que los básicos de las grandes cadenas pueden ser la base de un look con mucha personalidad. Vicky nos recuerda que en el armario de una mujer elegante nunca faltan unos jeans que sientan bien y se adapten a cualquier situación.

Bailarinas de estampado animal

Acompañando los vaqueros, la diseñadora luce unas bailarinas con estampado animal print en tonos marrones. Se trata de un modelo de la firma española Quiero unas bobos, conocida por sus zapatos planos con un toque de tendencia. Este detalle aporta fuerza y carácter al estilismo, además de comodidad, demostrando que el calzado plano puede ser tan chic como unos tacones.

Complementos icónicos de lujo

Como buena amante de la moda, Vicky completa su estilismo con piezas de lujo eterno. En su brazo aparece el mítico bolso Chanel acolchado negro con cadena dorada, uno de los modelos más deseados de la historia de la moda, símbolo de elegancia y sofisticación. A su lado, una maleta de Louis Vuitton refuerza el mensaje cosmopolita y viajero del look. Dos accesorios que contrastan con los jeans low cost y elevan el resultado final hasta convertirlo en pura inspiración.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El conjunto funciona porque refleja la filosofía personal de Vicky Martín Berrocal: combinar prendas accesibles con complementos exclusivos para lograr un resultado equilibrado y lleno de estilo. Una fórmula que muchas mujeres siguen en su día a día, y que ella eleva a la categoría de inspiración.

Mensaje con estilo de vida

Junto a la foto, Vicky compartía una reflexión motivadora: “Sabes que el día de hoy es el mejor día de tu vida? No importa cómo se presente. Lo sea o no, vívelo como si lo fuera, porque en realidad, es el único que tienes.” Un recordatorio de que la moda es también actitud, y de que la confianza personal es el mejor accesorio que se puede llevar.

Con este look, la diseñadora demuestra que el auténtico lujo no está solo en los logos, sino en la manera de combinar piezas y en la seguridad con la que se visten. Los vaqueros de Zara se convierten en la base perfecta para un estilismo que brilla gracias a su maestría con los detalles.