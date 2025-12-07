Victoria Beckham y el traje sastre con el que ha apoyado a David en Miami (y que nosotras llevaremos en 2026)

Victoria Beckham se ha vuelto a declarar como una de las mujeres más elegantes. No lo decimos nosotras, sino el atuendo que ha vestido para asistir a la final de la MLS Cup para apoyar a David Beckham. El triunfo no solamente se lo ha llevado su equipo, Inter Miami CF, sino también el traje sastre de la celebridad, que es un símbolo de empoderamiento femenino, sofisticación y autoridad.

Como decíamos, la selección de la indumentaria no es al uso. Más allá de ser diseñadora de moda, así como una sabia del sector, utiliza su armario a modo de herramienta de comunicación, esta vez hacia su estatus. En sí misma, es una fusión entre lo acertado y la esencia de la celebridad, que se caracteriza por una serie de prendas básicas y atemporales, confeccionadas de materiales de alta calidad y una gama de colores neutra. Pues bien, de manera indirecta nos ha dado una lección de estilo en cuanto a un buen look de oficina.

El traje sastre perfecto para los looks de oficina de diciembre

Sabemos que los trajes de dos piezas son uno de los atuendos más comunes en el fondo de armario, sobre todo de las oficinistas. Pero, la clave del éxito no se trata del estilo de dichas piezas, sino en cómo las combinamos o sacamos partido. Palabra de Victoria Beckham. En un entorno deportivo, ha sabido jugar muy bien sus cartas para ser fiel a su estilo, pero con una estética totalmente correcta para ser la estrella del campo.

Ante las tendencias de 2026, donde se indica que el corte oversize será lo más visto, Victoria Beckham ha deslumbrado con un traje slim que favorece su cuerpo. De tres piezas en gris, le hemos observado con una americana con hombros marcados junto con un chaleco y unos pantalones bien ajustados. Lo ha combinado con zapatos de tacón en negro con abertura, mientras que ha lucido un look de maquillaje de lo más natural, pero con sombra de ojos ahumada en marrón para ganar profundidad en la mirada.

MLS Cup Soccer ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Una elegancia atemporal que siempre funciona

En un evento deportivo tan mediático a nivel internacional, Victoria Beckham ha aparecido con una estética que simboliza elegancia atemporal. Ha dado mucho de qué hablar, donde se ha mostrado serena con la intención de apoyar al ex futbolista y actual presidente del Inter Miami CF. Y es que su papel presenta un punto de sofisticación y empoderamiento femenino que domina con naturalidad. En definitiva, Victoria Beckham sabe equilibrar aquello más clásico con la contemporaneidad.

Está claro que los trajes seguirán siendo uno de los looks de oficina favoritos de todas nosotras. Ahora bien, ¿deberemos darle bienvenida a los más ajustados? Según Victoria Beckham así será en 2026, pero con un extra de modernidad y actualidad.