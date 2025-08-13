Victoria Federica acapara todas las miradas con un look sexy (y minimalista) en otra noche de concierto en Marbella

Marbella vuelve a ser epicentro de la música, el glamour y los rostros más conocidos del panorama nacional. En esta ocasión, la protagonista indiscutible fue Victoria Federica, que no quiso perderse el concierto de Beret en el festival Starlite Occident, una de las citas imprescindibles del verano en la Costa del Sol. La hija de la Infanta Elena apostó por un look sexy y minimalista que dejó claro que su estilo sigue marcando tendencia.

La presencia de Victoria Federica en Starlite Occident se suma a una larga lista de apariciones veraniegas en las que ha demostrado su versatilidad estilística. Desde looks bohemios para el día hasta vestidos de gala para eventos nocturnos, la sobrina del Rey Felipe continúa afianzándose como uno de los referentes de moda de su generación. En esta ocasión, su apuesta por el negro atemporal, un corte sencillo y un escote pronunciado demuestra que no necesita grandes artificios para brillar. El resultado: un look sexy, elegante y perfecto para las noches más especiales del verano marbellí.

Un top negro con escote de vértigo

Para esta noche de música en directo, Victoria Federica escogió un top negro con un profundo escote, un diseño que jugaba con el minimalismo en la silueta pero que destacaba por su sensualidad y carácter sofisticado. La prenda, sin mangas y con un sutil detalle cut out en la parte delantera, resaltaba su figura esbelta y su bronceado, perfecto para las noches estivales.

El look de Victoria Federica. Starlite Occident

La royal completó el look con un maquillaje muy natural, que dejaba todo el protagonismo a su melena suelta con ondas suaves, un peinado relajado pero perfectamente pulido que aportaba frescura al conjunto. Sus accesorios fueron discretos pero acertados: anillos de diseño y pendientes pequeños, en una clara apuesta por la elegancia sin excesos.

Una noche de música y romanticismo

Victoria Federica disfrutó del espectáculo desde una de las zonas más exclusivas del festival, donde fue fotografiada charlando y riendo con otros asistentes. La velada estuvo marcada por momentos muy especiales, como la pedida de mano en el escenario de un íntimo amigo de Beret al ritmo de la canción que marcó su historia de amor, lo que convirtió el concierto en uno de los más emotivos de la temporada.

Entre los asistentes también se encontraban rostros conocidos como Rodrigo Moreno de Borbón y la Duquesa de Cardona, Rosario Mohedano, Zayra Gutiérrez o Ramón Calderón, ex presidente del Real Madrid. Todos ellos disfrutaron de la música del artista sevillano, que volvió a conquistar a su público con sus letras cargadas de sentimiento.