Victoria Federica se apunta a la tendencia del pañuelo con un look perfecto para un domingo con amigos en Pedraza

Victoria Federica vuelve a demostrar que es una de las it girls más influyentes del momento. Este domingo, la hija de la Infanta Elena disfrutó de un plan de amigos en Pedraza, un encantador pueblo medieval de Segovia, y lo hizo con un look que confirma cuál será uno de los accesorios más virales de la temporada: el pañuelo estampado. La royal compartió varias fotos en sus redes sociales donde aparece acompañada de su amiga Rochi Laffon, dejando claro que el estilo effortless y chic sigue siendo su sello personal.

El pañuelo: el accesorio estrella de su look

Si algo caracteriza a Victoria Federica es su habilidad para detectar tendencias antes que nadie, y en esta ocasión ha apostado por un pañuelo de estampado artístico multicolor que ha convertido en el protagonista absoluto de su outfit. Este tipo de accesorios, que recuerdan a los clásicos pañuelos de seda parisinos, se han consolidado como un imprescindible para elevar cualquier look de otoño, ya sea en clave casual o más sofisticada.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Victoria lo llevó de manera desenfadada sobre los hombros, dejando que el diseño hablara por sí solo y aportara un toque de color y frescura a su estilismo, demostrando que un complemento bien elegido puede transformar por completo un outfit básico.

Jeans, top negro y básicos infalibles

Para el resto del look, Victoria Federica apostó por básicos de armario que nunca fallan. Eligió un top negro de cuello alto, sencillo y ajustado, que combinó con unos vaqueros rectos de tiro alto en un azul lavado muy favorecedor. Para marcar la cintura, añadió un cinturón negro de hebilla dorada, otro detalle clave que aporta estructura y define la silueta.

Este tipo de combinación es perfecta para un plan de fin de semana: cómoda, versátil y fácil de adaptar a distintos contextos. Además, encaja con el estilo relajado y natural que tanto caracteriza a la influencer.

Un domingo en Pedraza con amigas

Las imágenes que Victoria compartió en sus stories reflejan un ambiente cercano y divertido, rodeada de amigos y planes tranquilos. Pedraza, con su encanto rústico y sus calles empedradas, se ha convertido en uno de los destinos preferidos de las celebrities para desconectar de la ciudad. El look elegido por la sobrina del rey Felipe VI demuestra que se puede ir cómoda sin renunciar al estilo, apostando por piezas sencillas potenciadas con un accesorio en tendencia.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Con este outfit, Victoria Federica confirma que el pañuelo estampado será uno de los accesorios más buscados de la temporada. Un gesto sencillo, pero muy efectivo, que nos invita a actualizar nuestros básicos y darles un aire mucho más especial.