Victoria Federica celebra la noche de Morante de la Puebla (en bata) con su look más casual en vaqueros y gafas

Victoria Federica ha vuelto a demostrar que el estilo no está reñido con la naturalidad. La hija de la infanta Elena ha sorprendido con una faceta mucho más relajada y cercana, dejando a un lado los looks de alfombra roja y los estilismos más sofisticados a los que nos tiene acostumbrados. Esta vez, lo ha hecho con motivo de una noche muy especial: la celebración de la retirada de Morante de la Puebla, tras su inesperado adiós en la plaza de Las Ventas.

Un look desenfadado y auténtico

En una imagen compartida en redes sociales, se puede ver a Victoria Federica posando sonriente junto al torero sevillano, en una fotografía en blanco y negro que destila complicidad y cercanía. Para la ocasión, la sobrina del Rey Felipe VI apostó por un look totalmente casual, demostrando que su estilo effortless puede ser igual de inspirador que sus elecciones más fashionistas.

Victoria llevó un jersey de punto fino en color gris, con cuello redondo y mangas cortas, combinado con unos pantalones vaqueros anchos de corte relajado, ligeramente caídos en la cadera, que aportan un aire juvenil y desenfadado. Completó el conjunto con un reloj de pulsera de estética masculina —una de sus señas de identidad— y unas gafas de pasta negra, que añadían un toque intelectual y sofisticado al estilismo.

Morante y Victoria. Instagram @vicmabor

El resultado fue un look cómodo, sencillo y con ese equilibrio tan característico de Victoria entre lo clásico y lo urbano, ideal para un encuentro entre amigos en un ambiente distendido.

Una noche para celebrar

La instantánea fue tomada en el Hotel Wellington de Madrid, donde se alojaba Morante de la Puebla tras su emocionante retirada en Las Ventas. El torero, que se cortó la coleta en un gesto histórico tras lidiar su último toro, fue ovacionado por el público y acompañado en volandas hasta el hotel, donde celebró la jornada rodeado de amigos y admiradores.

Entre ellos, no faltó Victoria Federica, que mantiene una estrecha amistad con varias figuras del mundo taurino. Su presencia no pasó desapercibida, no solo por su vínculo con el círculo más selecto de Madrid, sino por la naturalidad con la que se mostró, sin artificios ni grandes producciones de moda.

La nueva versión de Victoria Federica con gafas

Cada aparición pública de Victoria Federica se convierte en un reflejo de su evolución personal y de estilo. Si en los últimos meses la hemos visto deslumbrar en front rows de firmas de lujo o en eventos de moda internacionales, esta vez ha preferido apostar por la autenticidad, con un look que bien podría representar la nueva etapa de su vida: más relajada, más madura y más centrada en disfrutar de lo cotidiano.

Victoria Federica confirma, una vez más, que su estilo no necesita grandes gestos para brillar. Y que, incluso con unos vaqueros y un jersey básico, puede marcar tendencia sin proponérselo, y gafas de ver de pasta negra.