Victoria Federica confirma que las flores también son para el otoño con un precioso vestido midi negro

Victoria Federica sigue disfrutando de la Semana de la Moda de París como la apasionada de la industria que es, por supuesto, la hija de la Infanta Elena no podía faltar a su cita con Dior y menos en una ocasión tan especial como el debut de Jonathan Anderson como nuevo director creativo de la "maison". Aunque en esta ocasión apostó por la moda española y no uno de los diseños de la propia firma francesa, saltándose ciertas normas no escritas, y es que así es ella, una "it girl" con mucha confianza y una manera de entender la moda de manera única.

Sin duda, ese es uno de los motivos por los que cada vez nuestra royal más influencer tiene más peso en la industria, desde sentarse en los "front rows" más deseados, pasando por ser embajadora para conocidas marcas hasta ser portada en cabeceras nacionales, en esta última es donde la hemos visto con un estilismo que no podíamos perder la oportunidad de analizar. Y es que lo tiene para convertirse en el uniforme de las chicas que mejor visten en los próximos meses, por qué lo creemos una mezcla de tendencias y atemporalidad son la respuesta.

Los estampados florales conquistan el otoño 2025

Siempre se ha dicho que las flores son más de primavera en moda, pero con muchas firmas moviéndose hacia prendas atemporales sin la necesidad de categorizarse por temporadas cada vez está más claro que esa máxima es cosa del pasado. Ahora los estampados florales también se apoderan de prendas otoñales, y porque no decirlo, invernales. ¿El matiz? La paleta cromática, si en los meses de mayor florecimiento los rosas y pasteles son los encargados de vestirnos con este estampado tan bucólico, cuando llega el frío estos son cambiados por negros, grises, marrones, algún que otro verde y mucho burdeos. Vamos, lo que viene a ser los colores más punteros de la temporada de finales de año.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

De ahí que no nos haya extrañado ver a la sobrina de la prima de la Princesa Leonor con un vestido midi que juega a las mil maravillas con ese dúo cromático sinónimo de elegancia, el negro-blanco y el que se convertirá en uno de los "prints" más buscados de los próximos meses, sino al tiempo.

La última lección de estilo de Victoria Federica

No te vamos a engañar, este look para nosotras ha sido flechazo a primera vista, y no solo por el vestido en sí, sino por como lo ha llevado Vic. Hablamos de un vestido de corte midi, con silueta evasé en color negro sobre un fondo estampado de grandes flores blancas. Pero si nos fijamos bien, una camiseta blanca sobrepuesta como parte del top le da aire muy desenfadado y actual. Además, si le sumamos el toque de los mocasines en ante marrón con tachuelas, el resultado es una matrícula de honor en estilo. Y eso es justo lo que le damos a nuestra "royal" al marcarse este lookazo.