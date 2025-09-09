Victoria Federica cumple 25 años y repasamos sus looks más virales (y fashionistas)

Si hay alguien que ha logrado conquistar la escena fashion en tiempo récord, esa es Victoria Federica. La 'royal' más mediática de la actualidad cumple 25 años y su estilo, tan libre como impredecible, se ha convertido en una oda al riesgo, la tendencia y la personalidad.

Ajena a las convenciones más tradicionales de la Casa Real, 'Vic' (como la llaman en su círculo más cercano) ha tejido una identidad visual propia a base de prendas rompedoras, guiños a los 2000, marcas de lujo y apuestas que siempre dan que hablar. Su cuenta de Instagram y su presencia en 'front rows' internacionales lo confirman: Victoria Federica es la 'royal' más 'fashionista' del momento. Y si algo hemos aprendido en esta primera etapa como 'it girl' de sangre azul, es que no necesita seguir las reglas para destacar. Al contrario: cuanto más las rompe, más inspira.

Diez looks que confirman que Victoria Federica es un icono de estilo (a los 25 y siempre)

Del street style de París a sus estilismos de alfombra roja, pasando por sus looks más virales en Instagram, estos son algunos de los outfits de Victoria Federica que se han ganado nuestros aplausos en el mundo 'beauty' y 'fashion' y que necesitábamos recordar al celebrar su primer cuarto de siglo.

1. El binomio más viral: vestido negro + vaqueros

El look de Victoria Federica. Gtres

París fue testigo de uno de sus estilismos más comentados: un vestido negro de escote palabra de honor combinado con unos vaqueros anchos. Una fórmula arriesgada, digna de fashion week, que deja claro que Vic no teme mezclar códigos.

2. Cut-outs, cadenas y denim

El look de Victoria Federica. Gtres

Con un body asimétrico con abertura lateral, jeans cargo de cintura baja, cinturón de cadenas doradas y minibolso rojo, Victoria Federica dio una lección de estilo Gen Z. Pero más allá del look, lo que captó todas las miradas fue su peinado con trenzas y sus cejas marcadas con sombras rosas a juego con el maquillaje. Toda una declaración de intenciones.

3. Brillo galáctico en clave red carpet

El look de Victoria Federica. Gtres

Sobre la alfombra roja de los Latin Grammy en Sevilla, impactó con un vestido lencero en satén plateado decorado con pedrería. Los guantes azul eléctrico firmaron uno de los looks más virales (y comentados) de la noche.

4. Sastrería blanca con sello español

El look de Victoria Federica. Gtres

La it girl acudió a la presentación de la Feria de San Isidro 2024 enfundada en un conjunto de dos piezas en color blanco, todo de IQ Collection, la firma nacional que aman aristócratas, royals y celebrities por igual. El toque diferencial vino de la sobriedad del diseño y su forma de llevarlo: con mocasines y clutch de cadena.

5. Burberry y cuero en clave lady rebel

El look de Victoria Federica. Gtres

Gabardina abierta sobre camisa victoriana y falda midi de cuero marrón. Lo remató con deportivas retro, pendientes XL y bolso de mano amarillo. Este look resume su esencia: mezcla, atrevimiento y mucha actitud.

6. Estética Y2K y cinturones XL

El look de Victoria Federica. Gtres

Pantalones efecto gastado, cinturón ancho doble y top asimétrico con estampado barroco. Una combinación que bien podría haber salido del armario de una it girl del 2002… o del TikTok de 2025.

7. Elegancia pura con vestido negro midi

El look de Victoria Federica. Gtres

Para un evento en la capital de la mano de Rabat, Vic optó por un vestido negro palabra de honor con detalles joya en la cintura. Un outfit sobrio, pulido y con aire de old Hollywood, donde deja claro que también controla los códigos de vestimenta donde menos es más.

8. Animal print en clave sofisticada

Victoria Federica Gtres

Durante la edición de febrero 2025 de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid, Victoria Federica se paseó por IFEMA con un vestido largo de gasa semitransparente con estampado de leopardo, escote barco y cadenas doradas en la cadera. Lo combinó con botas negras altas, dejando claro que el 'print' salvaje puede ser sinónimo de elegancia.

9. El peinado más urbano (y menos pijo)

En uno de sus posados más espontáneos este verano, apostó por top de canalé metalizado, pantalón fluido negro y cinturón joya. Pero lo que realmente marcó el look fue su peinado: unas trenzas finas estilo boxer braids que rompían con la estética 'preppy' que suele acompañarla. El resultado: urbano, relajado y muy cool.

10. Total denim para Dior

Camisa entallada denim, pantalón acampanado, cinturón al tono y una diadema ancha negra que enmarcaba el rostro: así fue el look con el que asistió al desfile de Dior en París. Un estilismo con sello francés, aires retro y espíritu muy cool girl, que sin duda, la posiciona entre las favoritas de la 'maison'.

A sus 25 años, Victoria Federica representa a una nueva generación de 'royals' que entiende la moda como una herramienta de expresión. Su estilo, con guiños constantes a las tendencias más virales y un instinto innato para mezclar códigos, ha dejado claro que la moda no tiene normas… y si las tiene, ella está aquí para romperlas.