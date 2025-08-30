Victoria Federica y el original collar de firma española por el que siempre te preguntarán

Si una cosa tenemos clara es que los looks cambian con pequeños añadidos. Entre un abanico de posibilidades, las joyas se posicionan como uno de los accesorios que marcan la diferencia, así como también tienen la capacidad de transformar. En el caso de Victoria Federica, esta noche nos ha desvelado una marca española que ha llegado a su tocador y que promete ser amor a primera vista de las celebridades, influencers o editoras de moda. La royal lo sabe, de la misma manera que nuestra redacción, por ello Lifestyle de La Razón no ha dudado en recopilar toda la información necesaria.

Sabemos de dónde es, si está disponible y cuál es su precio. Una vez más, Victoria Federica ha demostrado que, con un simple y rápido gesto, ha convertido su look en toda una referencia de la moda. En los últimos años se ha posicionado como una de las figuras jóvenes más observadas de la esfera social, no solamente por su relación directa con la Casa Real, sino por su estilo personal que fusiona lo clásico con las tendencias del momento. En estos momentos, la hija de la Infanta Elena se encuentra en su último fin de semana en Marbella, ciudad donde ha disfrutado de todos los planes más apetecibles junto con sus amigos, sin olvidarse de una maleta de viaje repleta de grandes tesoros como este.

La última compra de Victoria Federica

Victoria Federica está teniendo un verano de lo más estiloso, puesto que no solamente está apostando por prendas atemporales con combinaciones espectaculares. Está yendo mucho más allá con la ayuda de los complementos, como anteriormente hemos visto con su amor por los pañuelos en la cintura o a modo de banana. Ahora, han tomado el relevo las joyas y hemos descubierto cuál ha sido su última compra que, spoiler, todavía está disponible.

Aunque el verano se esté acabando, el oceancore todavía está en tendencia. Se trata de una influencia del océano, así como de los elementos marinos, en la moda, dando paso a prendas de vestir, accesorios o calzados con diferentes adornos o estampados con conchas o estrellas, entre otros. Victoria Federica ha sido una de las personalidades que no ha dudado en sumarse a ella y lo ha hecho con un nuevo collar que hemos descubierto vía Instagram Stories.

Victoria Federica. Instagram @vicmabor

De marca española, así es su collar nuevo

Lo firma la marca española es de Inés, que destaca por el estilo maximalista, alegre y llamativo con una gran variedad de modelos que no pasan por desapercibido. En este caso, se trata de un collar con conchas naturales, perlas cultivadas de agua dulce y bolas de cristal negras que adornan una cadena alargadora de 5 centímetros. Es una adquisición de lo más sensata que tiene el plus de arreglar un estilismo en cuestión de segundos, así como también se puede utilizar durante otros momentos del año. La buena noticia es que actualmente está disponible por 75 euros y también cuentan con otros diseños característicos de lo más cautivadores.

Collar de caracolas, de es de Inés (75 euros)

Collar de caracolas. es de Inés

En los últimos años, hemos visto una gran apuesta por la joyería de carácter maximalista que ayuda a dar un giro de 180 grados a cualquier estilismo. Este nuevo modelo de la royal es una muestra de que sienta fenomenal para el día a día, desde para cualquier cena hasta para ir a la oficina.