La versatilidad es la clave para conseguir verdaderos lookazos sin importar el plan o la ocasión, Victoria Federica lo demuestra una y otra vez. Ya sea para vestirse de invitada perfecta o como lleva haciendo todo el verano, derrochar inspiración en clave relajada, esta vez sacando su lado más surfero, pero sin perder ese aire tan cool que la caracteriza. Porque si de algo entiende la hija de la Infanta Elena es de tendencias y todas ellas las suele defender con la misma maestría. Desde acaparar todas las miradas con unas trenzas de inspiración urbana muy lejos de su línea de estilo habitual a pasar a ser la invitada de bautizo más elegante, así es ella. Su último no ha dejado a nadie indiferentes.

A estas alturas cualquier inspiración a modo playero es bienvenida, pero si esta viene de una figura como Victoria Federica mucho mejor. Para otra jornada a orillas del mar, nuestra royal más influencer ha apostado por un estilismo con alma surfera y aires de lo más relajados, no todo iban a ser vestidos de punto o crochet para ser la mejor vestida, ¿verdad? El conjunto de Vic es uno de esos que arrasa entre la Generación Z, y con el que se podría ver a cualquier chica de su edad disfrutar de las vacaciones en cualquiera de las playas del territorio nacional.

Una estética surfero-relajada firmada por marcas Gen Z

Victoria Federica ha vuelto a dar en el clavo esta temporada con su mezcla perfecta de estilo y comodidad. Sobre su bikini 'Aperol' de Casa Latina con escote halter y detalle de cadena en un tono naranja vibrante, tendencia total este verano y por supuesto agotadísimo, se coloca una camisa blanca y ligera de Scuffers, marca española de estética urbana mediterránea que ha conquistado a la Gen Z e influencers por sus prendas oversized, lavados desvaídos y diseño resonante con la cultura 'streetwear'.

Rematando el estilismo, lleva los pantalones estilo pijamero 'Jammies Je T'aime Sun Stripped CLP' en color amarillo suave de Eme Studios (otra de las firmas españolas de cabecera de muchas influencers), confeccionados en algodón 100 %, de tiro medio, con cintura elástica ajustable y bordado minimalista. Son esa prenda que mezcla a perfección comodidad y estilo y que solo las auténticas fashionistas como Vic se atreverían a llevar a la playa. El conjunto logra un equilibrio de manual: color neón y actitud surfero; tejidos suaves que invitan a relajarse sin renunciar al estilo; y marcas emergentes pero potentes, muy en línea con la estética aspiracional de las nuevas generaciones.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Al final, lo que diferencia a Victoria Federica es esa capacidad de convertir un conjunto sencillo en un referente de estilo. Juega con prendas de marcas emergentes, mezcla comodidad con tendencia y lo traduce en un look que cualquiera puede adaptar a sus vacaciones: una camisa ligera como comodín, un pantalón fluido que funciona de día y de noche y un bikini en tono vibrante que eleve cualquier jornada de playa. Esa es la verdadera maestría de Vic: recordarnos que el estilo no siempre está en las piezas más complicadas, sino en saber combinarlas con actitud.