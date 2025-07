Victoria Federica sigue derrochando estilo en Mallorca con el conjunto de punto de Zara más viral del verano pasado

Si hay alguien que sabe marcarse un verano de ensueño por la costa nacional esa es sin duda nuestra royal más 'influencer'. La hija de la Infanta Elena no ha parado durante este primer mes estival, desde Cádiz a Sevilla, pasando por Barcelona o Ibiza, playas paradisíacas, palmeras, chiringuitos, nos apuntarían de lleno a este plan con tal de escapar unos días del calor sofocante de Madrid, pero nos conformaremos con inspirarnos con los viajazos de Vic por el momento. Esta semana, la 'royal' ha puesto rumbo a un nuevo destino, el favorito sin ninguna duda de la Familia Real Española, Mallorca, mientras sus tíos y primas no se trasladaran a Miravent hasta finales de julio, ella ya está disfrutando de la costa balear a golpe de lookazos, y es que sí, todo lo que lleva la sobrina de la Reina Letizia es digno de inspiración.

De camino a la playa, con estilismo de punto y maxi capazo, no se necesita más para ser la más chic de cualquier cala Mallorquina y eso Victoria Federica lo sabe más que bien. La verdad es que estamos con ella en que no hay estilismo que grite tanto vacaciones en el mar como un dos de piezas de punto, con aires calados y ya si es de color rosa, pues mejor que mejor. Pues este ha sido el último outfit con el que Vic da por inaugurado un finde de julio. Te lo venimos diciendo, las que más saben de moda no conciben sus vacaciones sin una (o más) prenda de punto o crochet en sus maletas. Ya sea un vestido largo para bajar a cenar al chiringuito o un dos piezas para pasar el día en la playa como en el caso de la 'royal'.

El look de Victoria Federica para un día de playa en Mallorca

Pelo recogido como mandan los cánones beauty en verano, gafas redondas con ese aire retro que tanto está triunfando este año en materia de gafas de sol y un maxi capazo donde meter todos los imprescindibles para una jornada en la arena. Estos han sido los complementos con los que Victoria Federica se ha dejado ver en una cala de Palma. Pero el principal protagonista y el que se ha ganado toda nuestra atención ha sido el set de dos piezas de punto rosa clarito en contraste con un tono más aframbuesado que por aquí como fanáticas de todo lo que sea punto ya fichamos en su momento en la web de Zara (2024), pero que desafortunadamente ya no se encuentra disponible.

El look de Victoria Federica para un día de playa. @vicmabor

Y aunque no puedas hacerte con el mismo conjunto que Victoria Federica, este verano los escaparates de la mayoría de tiendas tienen en su catálogo algo similar, la clave es buscar un conjunto con aires desenfadados al que puedas sacarle partido tanto como un set como por separado. Y ahí lo tienes el uniforme más chic de la temporada para ir la playa. Palabra de Victoria Federica.