Victoria Federica tiene claro cuál es la prenda perfecta para empezar septiembre: una camiseta de rayas

Victoria Federica ha vuelto a la rutina y, como no podía ser de otra manera, lo ha hecho marcando tendencia. La hija de la Infanta Elena sabe que septiembre es sinónimo de nuevos comienzos, de reorganizar agendas, de planes improvisados y, por supuesto, de looks cómodos y estilosos. Y, si alguien tenía dudas sobre qué prenda será la favorita de la temporada, ella lo confirma: la camiseta de rayas es el nuevo uniforme de otoño.

El regreso a Madrid con looks relajados

Después de un verano lleno de escapadas, festivales y planes con amigos, Victoria Federica ha compartido en su perfil de Instagram varias imágenes en las que aparece disfrutando de los últimos días de calor con looks muy desenfadados. Entre todas sus elecciones, hay una que destaca por encima de las demás: la camiseta de rayas marineras.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Se trata de un diseño de corte clásico, con fondo blanco y rayas negras, de manga corta, que combina con total naturalidad con vaqueros, shorts o incluso faldas midi. Es ese tipo de pieza que nunca pasa de moda, pero que esta temporada vuelve con más fuerza que nunca, convirtiéndose en la prenda estrella para quienes buscan un estilo casual chic.

La camiseta de rayas: la tendencia que vuelve cada año

Las camisetas de rayas son un básico del fondo de armario, pero en 2025 vuelven renovadas y con un aire mucho más sofisticado.Victoria Federicalas integra en sus looks de manera effortless, demostrando que no hace falta complicarse para conseguir un estilismo perfecto.

Además, las marcas de moda lo confirman: Zara, Mango, Massimo Dutti o Sandro han apostado fuerte por estas prendas en sus colecciones de nueva temporada. Las encontramos en múltiples versiones: oversize, cropped, con cuello redondo o en tejido de punto fino. Todo apunta a que será una de las piezas clave para las próximas semanas.

Inspiración para la vuelta a la rutina

Septiembre es un mes de transición: las temperaturas empiezan a bajar, pero todavía apetecen looks frescos y cómodos. Victoria Federica lo sabe y apuesta por estilismos sencillos que encajan tanto para una comida con amigos como para una tarde de compras. La camiseta de rayas, combinada con pantalones vaqueros anchos y unas zapatillas básicas, se convierte en el uniforme todoterreno. Además, este tipo de prenda permite jugar con accesorios que eleven el resultado final: collares dorados, bolsos shopper o gafas de sol. Es la demostración perfecta de que menos es más y de que los básicos bien elegidos pueden transformar cualquier look.

El look de Victoria Federica. Instagram @vicmabor

La clave del éxito de Victoria Federica es su estilo effortless, siempre relajado, juvenil y natural. La camiseta de rayas que ha elegido encaja a la perfección con esa imagen de chica cool que no necesita grandes artificios para captar todas las miradas. Si buscas inspiración para empezar septiembre con buen pie, apuesta por este combo: camiseta de rayas + vaqueros + deportivas. Un look sencillo, favorecedor y atemporal que, gracias a su toque parisino, nunca pasa de moda.