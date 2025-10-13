Victoria’s Secret Fashion Show 2025: fecha, modelos, artistas y todos los detalles del regreso más esperado

¿Preparada para una de las madrugadas más esperadas del año? La Superbowl de 'girls' ya está aquí. El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 ya tiene fecha, escenario y protagonistas confirmados, y promete ser una de las citas más mediáticas de la temporada. La mítica pasarela regresa a Nueva York el 15 de octubre, con un formato renovado, una visión más inclusiva y una lista de artistas y modelos que ya están dando que hablar.

El regreso del show más emblemático de la moda

Después de su pausa en 2019, el desfile de Victoria’s Secret volvió a escena el año pasado con un enfoque más moderno y diverso. Pero este 2025 será el verdadero renacimiento del formato tradicional que enamoró al público. Bajo la dirección creativa de Adam Selman, nuevo Vicepresidente Senior y Director Creativo Ejecutivo de la marca, el espectáculo promete reinventarse sin perder su esencia: alas, brillo y mucha fantasía.

Selman, conocido por su estilo atrevido y por vestir a celebridades como Rihanna o Katy Perry, ha declarado que no busca revivir el pasado, sino reimaginar el futuro del show más glamuroso del mundo.

Modelos confirmadas

El desfile contará con la participación de algunas de las supermodelos más queridas de la firma, encabezadas por Adriana Lima, Lily Aldridge, Anok Yai, Joan Smalls, Yumi Nu y Alex Consani. Una mezcla de leyendas y nuevas generaciones que refleja la evolución del concepto de belleza que Victoria’s Secret ha impulsado en los últimos años.

Artistas invitados para una noche muy sexy

Y como no podía ser de otra forma, la música también será protagonista. Este año, el escenario acogerá las actuaciones de Missy Elliott, Madison Beer, Karol G y el grupo de K-pop TWICE, un cartel que fusiona diferentes estilos y promete momentos virales en redes sociales.

Cuándo y cómo ver el Victoria’s Secret Fashion Show 2025 en España

El evento se celebrará en la noche del 15 al 16 de octubre, a partir de las 19:00 (hora del Este de EE. UU.), lo que equivale a la 1:00 de la madrugada del 16 de octubre, hora española. Podrá verse en directo a través de los canales oficiales de Victoria’s Secret en Instagram, TikTok y YouTube, tanto en su versión internacional como en la de Victoria’s Secret Spain

El Victoria’s Secret Fashion Show 2025 promete marcar una nueva era para la marca, con una pasarela más inclusiva, poderosa y global que nunca. Un regreso por todo lo alto que confirma que el universo de los ángeles —aunque reinventado— sigue más vivo que nunca.