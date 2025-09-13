Influencers
Violeta Mangriñán todavía conserva esta camiseta vintage de Zara que sienta fenomenal con vaqueros anchos
La influencer valenciana ha cumplido con el código de vestimenta en un evento mágico en Madrid
Violeta Mangriñán todavía conserva una reliquia de Zara que ha revolucionado las redes sociales. Todo tiene que ver con una de las tendencias actuales más abundantes en los armarios: las camisetas básicas con texto o ilustraciones. No solamente se están utilizando con las combinaciones de toda la vida, sino que son el must have para relajar un estilismo formal o arreglado, así como para crear un contraste armonioso. Esta vez, la influencer valenciana ha creado la necesidad de buscar un modelo similar al suyo y conseguir el mismo efecto estilístico.
Esta tarde de viernes ha tenido una cita de lo más especial en el Palacio de Santa Barbara en Madrid. No solamente como amante de Disney, sino como madre, puesto que ha disfrutado de una reunión de princesas donde también ha estado acompañada de sus hijas Gala y Gia. Hemos conocido momentos enternecedores gracias a las publicaciones vía Instragram Stories, pero hemos tenido que paralizarlas para analizar, así como comentar, su estilismo como demostración de que existen algunas prendas que nunca pasan de moda y siguen funcionando a día de hoy. Esta vez, el hecho de no deshacerse de una pieza que lleva años en el armario 'por si acaso' ha sido más útil que nunca.
La camiseta vintage de Violeta Mangriñán
Todo tiene que ver con una princesa Disney con la que Violeta Mangriñán ha confesado que se tomaría un matcha. Y es que, nos ha mostrado una camiseta que consiguió en las rebajas de Zarapor cinco euros hace nueve años: "Me la he puesto muchas veces pero hoy me iba que ni pintada para la ocasión", nos ha comentado en su Instagram. Se trata de la típica escena del zapato de cristal de Cenicienta con la que la firma española hizo un diseño de lo más divertido exponiendo una expectativa y una realidad. Luce cuello redondo, mangas cortas y corte recto, un modelo que solemos encontrar en recurrentes colecciones, por lo que todavía cabe a posibilidad de que podamos tener en nuestro vestidor uno similar.
Que ha combinado con vaqueros anchos
Esta vez, Violeta Mangriñán ha combinado esta camiseta vintage de Zara con una de las prendas más socorridas y confiadas: los vaqueros anchos. Sin embargo, no estamos hablando de unos cualesquiera, sino de unos totalmente originales, pero que tampoco tendrás problemas a la hora de combinar. De cintura alta, de pinzas y con un estampado sutil de rayas que dan un aire más creativo y moderno a una combinación fetiche. También, ha recurrido a un bolso acolchado de hombro de Chanel, así como ha presumido de su deseada melena suelta con ondas desenfadadas.
De nuevo, la empresaria nos ha mostrado otra de sus prendas básicas y necesarias de Zara que ayudan a dar un toque moderno al estilismo. Una manera sutil y adecuada de cumplir con el código de vestimenta del evento mágico.
✕
Accede a tu cuenta para comentar