Virginia Troconis clava el look "made in Spain" perfecto para copiar en tu cena de empresa

Encontrar el look de cena de empresa perfecto es la misma historia todos los años, queremos algo que sea formal con aires festivos a la par que especial. Y aun así sigue siendo un quebradero de cabeza para muchas mujeres. ¿La solución? Apostar por una idea similar a la que nos ha dejado Virginia Troconis este fin de semana en su perfil de Instagram. Se trata de un conjunto que lo tiene todo para brillar frente a tus superiores y compañeras y compañeros de oficio.

¿Qué hace tan especial a este conjunto? Y por qué va directo a nuestra carpeta de inspiración para deslumbrar en la cena de empresa 2025. Muy sencillo cuando muchas mujeres se prueban un sinfín de combinaciones para verse espectaculares en una noche tan especial como la que atañe el objetivo de esta lectura, Virginia Troconis demuestra que la sencillez es la mejor compañera incluso en esos momentos en los que queremos brillar como nunca. De ahí que un conjunto como el suyo haya captado toda nuestra atención fashionista, tiene el acabado brillante en la justa medida, no es excesivamente recargado ni demasiado sencillo, justo lo que buscamos.

Los sets a juego: la tendencia más elegante (y fácil) para una cena de empresa en 2025

Si una prenda ha conquistado el armario de las mujeres que mejor visten durante todo el 2025, esa ha sido el set a juego. Desde propuestas satinadas hasta versiones estampadas con brillo sutil, estos conjuntos lo han cambiado todo: eliminan la preocupación de coordinar prendas, estilizan automáticamente y ofrecen un equilibrio perfecto entre impacto visual y comodidad. Además, encajan de maravilla en el dress code de una cena de empresa: son pulidos, actuales, con un punto sofisticado, y te permiten brillar sin caer en excesos. No requieren complicaciones ni accesorios estridentes. El propio set es el protagonista.

El de Virginia Troconis pertenece a la marca española Mattuî Collection y con el confirma por qué los sets seguirán siendo la solución más eficaz para eventos, cenas y compromisos festivos en 2025.

El conjunto brillante (pero en su justa medida) que todas vamos a querer

Se trata del kimono Ren y el pantalón Ren y ambos hacen el "match" perfecto para brillar sin excesos. El estampado floral en tonos burdeos, dorados y marrones sobre fondo negro aporta luz sin resultar excesivo, mientras que la caída fluida de ambas prendas crea un movimiento espectacular, convirtiendo ambas prendas en la apuesta ideal para entrar a una cena con presencia, pero sin estridencias.

Este tipo de brillo discreto, se ha convertido en la manera más elegante de interpretar la estética festiva. Y por eso un set como el elegido por Virginia puede ser toda la inspiración que estabas buscando para deslumbrar en tu cena de empresa.

El truco definitivo de estilo: la camiseta blanca que equilibra el conjunto

Y aquí está la clave que hace que el look funcione de verdad: Virginia combina el set brillante con una camiseta blanca básica, el gesto más inteligente para rebajar el aire festivo del conjunto y hacerlo infinitamente más fácil de llevar. La camiseta blanca es ese comodín de estilo que nunca falla, el arma secreta para convertir una propuesta especial en una versión más relajada, moderna y actual.

Virginia Troconis con el look de cena empresa perfecto. @virtroconis

En tu cena de empresa de este año ya sabes qué hacer si quieres deslumbrar como Virginia. Apuesta por un set coordinado con un toque brillante, deja que el estampado y la caída hagan el trabajo y rebájalo con detalles sencillos que permitan que el conjunto sea el protagonista absoluto. ¿Lista para no dejar de recibir cumplidos?