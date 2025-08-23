Virginia Troconis se marca un lookazo en Marbella con vestido de punto de la firma francesa Sandro y bailarinas de rejilla

Desde Marbella y con ese aire tan sofisticado que la caracteriza nos ha llegado el último estilismo de Virginia Troconis, uno que encapsula las últimas tendencias con el magia francesa, o lo que es lo mismo un estilismo digno de ser comentado. Y eso es justo lo que vamos a hacer, la verdad es que ha sido ver la última publicación de la venezolana y sentir un flechazo en clave fashion inmediato. Poco más se le puede pedir a un look que parece sacado de la Costa Azul para llevarlo con la misma gracia por la Costa del Sol como ha hecho ella.

Los vestidos de punto llevan estando presentes durante todo el verano en los estilismos de las famosas y en las calles de España. En todas sus versiones y diseños posibles, desde los más sensuales para presumir de tipazo de camino a la playa hasta los más coquetos en corte mini como en el caso de la última elección de la mujer de 'El Cordobés'. Todos tienen su encanto y en su versatilidad reside su éxito, Virginia Troconis lo sabe muy bien, por eso también se han convertido en una fórmula muy repetida durante su estancia marbellí.

Vestidos de punto, el comodín de estilo del verano 2025

Su efecto favorecedor es una de las bazas ganadoras de este tipo de prendas: es ponerte un vestido de punto y, automáticamente, estiliza, define y aporta ese punto pulido sin esfuerzo que tanto buscamos en agosto. Y el que ha elegido Virginia Troconis se coloca directamente en esa categoría de 'joyitas' atemporales con guiño parisino tan deseadas.

Vestido corto de punto con volante, de Sandro (245 euros)

Vestido corto de punto con volante. Sandro

Es un minivestido de punto en crudo con canalé fino que dibuja la silueta sin oprimir y acabado estructurado para que no marque. El detalle diferencial está en la cartera central y los vivos en contraste azul denim rematados con botones joya, que actúan como línea vertical estilizando ópticamente. En el bajo, un volante plisado sutil aporta movimiento y le da ese toque 'lady' tan propio de la 'maison'. El resultado: un básico elevadísimo que pasa del paseo al aperitivo sin perder un ápice de elegancia.

Así lo combina Virginia en Marbella: bailarinas de rejilla y 'wet hair'

Para rematar el look, Virginia ha tirado de tendencias muy 2025 pero con cabeza. En los pies, bailarinas de rejilla en tono plateado y puntera redondeada: el calzado que ha escalado a objeto de deseo en los últimos meses por su ligereza, ese aire romántico y lo bien que funciona con prácticamente cualquier prenda de fondo de armario. Añade bolso de mano de rafia perfecto para las tardes de vacaciones, gafas negras de estética noventera, pendientes discretos y reloj metálico. El peinado 'wet' hacia atrás deja el foco en el vestido y aporta esa dosis de frescura tan necesaria, cuando suben las temperaturas.

Un look redondo que mezcla tendencia + 'savoir faire': vestido de punto con detalles 'couture', accesorios de fibras naturales y las bailarinas del momento. Si buscas un uniforme de tarde-noche en la costa que sea cómodo, favorecedor y con sello parisino, ficha la fórmula de Virginia Troconis porque es de esas que no fallan.