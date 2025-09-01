Vuelta a la rutina: vuelta a los 5 looks de oficina para comenzar septiembre

Cuando comienza septiembre, solo puede significar una cosa: la vuelta a la rutina. Y esto conlleva a tener un horario más estable, los temibles madrugones o, cómo no, los looks de oficina más apetecibles. Si bien durante el verano hemos tenido el desafío de cómo ir correctas, pero sin pasar ni una pizca de calor a causa de la humedad, este mes es toda una transición. Las temperaturas son más suaves, por lo que comenzamos a hacer recurso a las prendas de entretiempo. Es decir, aquellas que nos evitan el fresquito de las primeras horas del día, pero que permiten sobrellevar los cambios drásticos del clima.

Septiembre es sinónimo de nuevas prácticas, establecimientos de objetivos o cambios de hábitos. También, es un momento óptimos para proponer un cambio de armario: deshacernos de los ítems más veraniegos e introducir de media estación. Sin duda alguna, es el mes por excelencia de comenzar a unirse a las tendencias de otoño 2025, puesto que solamente faltan semanas para instalarnos en él junto con los nuevos colores, cortes o estampados, entre otros, más llevados por las insiders. ¿Y cómo lucirlas dentro de una oficina? Gracias al código de vestimenta, que cada vez es más permisivo, tenemos la oportunidad de unirnos a ellas sin ningún tipo de miedo ni problema. Y por ello, en nuestra sección Lifestyle de La Razón hemos reunido la vuelta a la rutina con los 5 looks de oficina para comenzar septiembre.

Look 1

Nada mejor que comenzar los looks de oficina de septiembre que con una de las tendencias más fuertes de otoño 2025: el estampado animal. Por ello, hemos seleccionado un pantalón de cebra de Zara que sienta fenomenal con un top básico en negro de Mango. Con ello, le daremos un toque de contraste con unas sandalias de tacón sensato en rojo de Pull&Bear, así como con un collar de abalorios y un bolso trenzado en negro de esta misma firma catalana. De esta manera, ir cómoda y bonita a trabajar no es nada complicado.

Top básico, de Mango (10 euros)

Pantalón de estampado animal, de Zara (50 euros)

Sandalias de tacón sensato, de Pull&Bear (30 euros)

Bolso trenzado, de Mango (40 euros)

Collar abalorios, de Mango (26 euros)

Look 2

Si eres más amante de la versatilidad que ofrecen los vestidos, tenemos uno de lo más romántico de una marca española. Bajo el nombre Wild Pony, se muestra un diseño en rosa empolvado con transparencias y motivos florales que te hará más amena la jornada. Haremos match con los complementos en chocolate, uno de los colores que más llevaremos esta próxima temporada, con unas sandalias de tacón de Mango (al estilo dosmilero) y un bolso bandolera trenzado de Parfois. Y si no eran suficientes flores, hemos encontrado unos pendientes transparentes de & Other Stories.

Vestido de flores, de Wild Pony (rebajado a 36 euros)

Vestido de flores. Wild Pony

Sandalia tacón en chocolate, de Mango (30 euros)

Bolso bandolera, de Parfois (50 euros)

Pendientes florales, de & Other Stories (39 euros)

Look 3

Nos unimos a otras de las tendencias que no se quedarán en verano: el estilo bohemio. Y no podemos sumarnos a ella sin un buen vestido fluido, fresquito y con volantes, como uno de los diseños más virales de Mango por 60 euros. Aunque todavía estemos en altas temperaturas, lo conjuntaremos con unas botas cowboy de efecto ante de Bershka, que quedan fenomenal con un bolso de hombro a juego de Stradivarius y unos pendientes de aro de acabado en oro de Parfois. ¿Una opción mejor que esta para convertirte en la compañera de trabajo más fashion?

Vestido fluido, de Mango (60 euros)

Vestido fluido. Mango

Botas cowboy, Bershka (50 euros)

Bolso de efecto ante, de Stradivarius (26 euros)

Pendientes de aro, de Parfois (18 euros)

Look 4

Esta vez, tomaremos como punto de partida una camiseta básica de manga corta en blanco de & Other Stories junto con una falda midi de tablas en chocolate de Mango. Para dar un giro de 180 grados, lo elevaremos con un cinturón al estilo fajín con tachuelas de Natura Selection y un bolso de hombro de estampado de rayas de la marca portuguesa, al tono con unas sandalias planas trenzadas de Gioseppo.

Camiseta blanca, de & Other Stories (22 euros)

Falda de tablas, de Mango (36 euros)

Cinturón fajín, de Natura Selection (rebajado a 20 euros)

Bolso de rayas, de Parfois (36 euros)

Sandalias planas, de Gioseppo (rebajadas a 60 euros)

Look 5

¿Cómo ir a la oficina con vaqueros? Como decíamos, gracias a que el dress code está siendo mucho más amplio, es mucho más fácil para triunfar con esta prenda de vestir. Cogeremos unos jeans anchos de tono medio de Bershka que combinaremos con un top de abalorios en verde de Zara. Todo ello junto con unos zuecos de plataforma de Lefties, unos brazaletes de Stradivarius y un bolso de hombro en rojo de H&M.

Top abalorios, de Zara (50 euros)

Vaqueros anchos, de Bershka (30 euros)

Cuñas, de Lefties (30 euros)

Brazaletes, de Stradivarius (13 euros)

Bolso en rojo, de H&M (30 euros)

Una vez más, es fácil ir cómoda, fashionista y cumpliendo el código de vestimenta de la oficina con esta nueva idea de looks para una jornada de trabajo. ¿Cuál es tu favorito? ¿Con cuál comenzarás la nueva rutina?