Las zapatillas de marca española (más de 900 euros) con las que Victoria Federica se va al gym antes de su 25 cumpleaños

Por si no lo sabías a Victoria Federica le quedan un par de días para cumplir un cuarto de siglo, así es, el próximo 9 de septiembre la hija de la Infanta Elena soplará 25 velas. Estamos seguras de que la royal ya lo tiene todo más que planeado para disfrutar de este día tan especial, pero para saber con qué nos sorprende esta 'it girl' de sangre azul tendremos que esperar unos días, mientras tanto y como nos ha tocado a muchas, esta primera semana de septiembre ha sido la de volver al gimnasio, con agujetas incluidas por supuesto.

Asidua a practicar modalidades como el barre, el reformer pilates o los ejercicios funcionales, Vic ha vuelto a uno de sus templos favoritos para seguir poniéndose en forma después de un verano de aquí para allá. David Lloyd en la exclusiva zona de la capital 'La Finca' es uno de los gimnasios que frecuenta a la royal además de espacios en el centro como Pomona Club o Revive Wellness entre otros. Y, como era de esperar, su look deportivo no ha pasado desapercibido.

Las zapatillas de deporte más lujosas del armario de Victoria Federica

Pero más allá de la rutina fitness, lo que nos ha llamado la atención de su última visita al gimnasio ha sido su elección de calzado: nada menos que las 'Loewe x On Cloudtilt' negras, unas zapatillas que alcanzan los 917 euros y que se han convertido en objeto de deseo entre coleccionistas y amantes de la moda deportiva.

On running x Loewe cloudtilt. Loewe

Esta colaboración entre Loewe y la firma suiza On Running fusiona el diseño de lujo español con la ingeniería suiza más puntera. El modelo 'Cloudtilt' está diseñado con una suela en forma de nube que se pliega con cada paso para garantizar comodidad máxima, una entresuela generada por ordenador que asegura ligereza ultraflexible y un acabado 'chunky' en color negro que las convierte en las 'sneakers' más estilosas del momento. Un híbrido perfecto entre moda y alto rendimiento que, como era de esperar, no podía faltar en el vestidor de Victoria Federica.

Así combina Victoria Federica las sneakers más buscadas

La 'royal' sabe perfectamente cómo elevar un look incluso en el gimnasio. En esta ocasión, ha apostado por un conjunto deportivo azul marino en clave 'athleisure' compuesto por un vestido deportivo y mallas a juego, que encuentra en estas zapatillas negras el contraste más sofisticado.

El look de Victoria Federica. @vicmabor

Así que ya lo sabes, si no has vuelto al gym todavía, esta es la señal que necesitabas. Y aunque la mayoría no vayamos a invertir casi mil euros en unas zapatillas de entrenamiento, su elección deja claro que el 'gymwear' puede ser mucho más que funcional: puede ser puro lujo con sello español.