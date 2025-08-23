Las zapatillas de ante que todos quieren serán tendencia en otoño pero ya vas a empezar a usarlas

Con la llegada del otoño, las calles se tiñen de tonos cálidos y las tendencias se renuevan. Este año, el protagonista indiscutible del calzado será el ante, un material que combina elegancia, textura y versatilidad, aunque no se va a quedar solo en el calzado. Las zapatillas de ante no solo aportan un toque sofisticado a cualquier conjunto, sino que también se adaptan perfectamente a los cambios de temperatura propios de la temporada.

El regreso del ante: textura, estilo y nostalgia

El ante ha vuelto con fuerza. Lo vimos en pasarelas, en editoriales de moda y, sobre todo, en los pies de quienes marcan tendencia. Su acabado suave y mate lo convierte en una opción ideal para los meses más fríos, aportando calidez sin perder estilo. Además, su aire retro conecta con la nostalgia de los años 90 y principios de los 2000, una estética que sigue dominando el panorama actual.

Juan Avellaneda, referente del estilo contemporáneo, lo ha dejado claro en uno de sus últimos vídeos en Instagram: las zapatillas de ante serán el calzado estrella de la temporada. En su publicación, el diseñador destaca cómo este tipo de zapatillas elevan cualquier look, desde los más casuales hasta los más sofisticados.

Puma Speedcat: el modelo que lo cambia todo

Dentro de esta tendencia, hay un modelo que está captando todas las miradas: las Puma Speedcat. Originalmente diseñadas para el mundo del automovilismo, estas zapatillas han evolucionado hasta convertirse en un icono del estilo urbano. Su silueta estilizada, su perfil bajo y su acabado en ante las hacen irresistibles para quienes buscan algo diferente.

Disponible en tonos como el Haute Coffee-Frosted Ivory, este modelo combina perfectamente con los colores otoñales. Pero si te encantan los tonos pastel, que de hecho son colores tendencia, tienes este modelo en un rosa pálido ideal para looks delicados. Se destacan como una pieza clave para quienes quieren marcar tendencia sin renunciar a la comodidad.

Cómo combinarlas: del día a la noche

La versatilidad de las Puma Speedcat es uno de sus mayores atractivos. Durante el día, puedes llevarlas con unos jeans rectos, camiseta básica y chaqueta oversize para un look relajado pero con intención. Si buscas algo más pulido, prueba con pantalones de pinzas, camisa blanca y abrigo largo: las Speedcat aportarán ese toque inesperado que rompe con la formalidad.

Por la noche, estas zapatillas pueden acompañar incluso a conjuntos más atrevidos. Un vestido midi de punto, una falda satinada o incluso un traje de dos piezas encuentran en las Speedcat el equilibrio perfecto entre sofisticación y desenfado.

Unisex, atemporales y con historia

Otro punto a favor de este modelo es su carácter unisex. Las Puma Speedcat están pensadas para todos los géneros, lo que refuerza su espíritu inclusivo y moderno. Además, su historia ligada al mundo del motor les da un aura especial: fueron creadas para optimizar el rendimiento en pista, pero han sabido adaptarse a la calle sin perder su esencia.

La marca también apuesta por la sostenibilidad, utilizando pieles certificadas por la Leather Working Group, lo que añade valor a una zapatilla que ya destaca por su diseño y funcionalidad.

Empieza a usarlas antes de que todos lo hagan

Las zapatillas de ante, y en particular las Puma Speedcat, son una declaración de estilo, una forma de reinterpretar el pasado con mirada contemporánea. Si estás pensando en renovar tu armario para el otoño, este modelo debería estar en tu lista.

Porque como bien dice Juan Avellaneda, “la moda está en los detalles”, y estas zapatillas tienen todos los que necesitas para destacar. ¿Lo mejor? No tienes que esperar al frío para empezar a usarlas. El momento es ahora.