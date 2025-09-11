Zapatos negros, sí. Pero este color será el que más estilazo dé este otoño

Cuando pensamos en calzado de otoño, el negro suele ser la primera opción: elegante, combinable y atemporal. Sin embargo, en las últimas temporadas hay un color que está robando protagonismo y que ya se ha ganado el estatus de imprescindible entre editoras de moda, 'insiders' y celebrities. Hablamos del burdeos, ese tono profundo y sofisticado que convierte cualquier look en un declaración de estilo con muy poco esfuerzo.

De los mocasines 'chunky' a las bailarinas minimalistas, las propuestas en este color se multiplican en las colecciones de otoño y confirman que será la alternativa más estilosa al negro de siempre. Un guiño a los años 90, un aire parisino y una versatilidad infinita hacen del burdeos la inversión cromática que todas queremos hacer ahora mismo.

Por qué el burdeos será el nuevo negro este otoño

El burdeos tiene ese magnetismo que une tradición y modernidad: recuerda al zapato clásico de colegio británico, pero con la intensidad de un tono que se mueve entre lo sobrio y lo más tendencia. Además, es un color que funciona con casi todo: desde los jeans rectos y las faldas midi, hasta el traje sastre o los vestidos lenceros.

En 'street style' ya lo hemos visto brillar como contraste perfecto para tonos neutros como gris, beige o navy y como aliado de colores vivos como el verde esmeralda o el mostaza. Es un básico con matices, el tipo de pieza que suma personalidad sin restar elegancia.

Los zapatos burdeos que necesitas esta temporada

La clave para dar en el clavo está en apostar por diseños atemporales, pero con un 'twist'. Aquí, nuestra selección de favoritos para invertir en el color del otoño:

Mocasín penny suela plataforma, de Zara (32,95 euros)

Mocasín penny suela plataforma. Zara

El mocasín que domina las calles: clásico en la parte superior, pero con una suela maxi que lo hace perfecto para dar un toque de modernidad a looks formales o darle rollazo a unos vaqueros.

Mercedita plataforma, de Zara (29,95 euros)

Mercedita plataforma. Zara

El híbrido entre bailarina y mocasín que vuelve a estar en el radar de las que mejor visten. Su hebilla y su acabado acharolado en burdeos son puro aire parisino. Perfectas para combinar con calcetines blancos y faldas mini.

Bailarinas estilo merceditas con diseño calado, de H&M (24,99 euros)

Bailarinas estilo merceditas con diseño calado. H&M

Una versión divertida y desenfadada, con acabado troquelado y hebilla fina, perfecta para quienes buscan un toque diferente sin renunciar a la comodidad. La prueba definitiva de que los zapatos tipo rejilla seguirán triunfando en los meses más fríos.

Lorea supple shiny mary jane loafer, de Hereu (470 euros)

Lorea supple shiny mary jane loafer. Hereu

El lujo artesanal hecho zapato: una mezcla irresistible entre mocasín y mercedita, fabricado en piel flexible y con diseño minimalista. O lo que es lo mismo, un básico eterno con el que elevar cualquier look.

Rosalind patent bailarinas de cuero, de Alohas (160 euros)

Rosalind patent bailarinas de cuero. Alohas

La bailarina tradicional renovada en clave contemporánea, con punta redondeada, detalle de lazo y un ajuste de lo más cómodo. Ideal para acompañar faldas y pantalones de pinzas desde ya.

Mocasín hune icy, de Krack (rebajados a 69,95 euros)

Mocasín hune icy. Krack

Un mocasín clásico con borlas que nunca pasa de moda. Es ese tipo de zapato que da un aire 'british' impecable y funciona tanto en clave formal como casual.

Cómo llevarlos (y no fallar)

El secreto está en dejar que el zapato sea el protagonista. Combínalos con vaqueros anchos y camiseta blanca para un look 'effortless chic' de esos que tanto nos gustan, con traje de raya diplomática para un resultado de experta en moda o con un vestido romántico de corte midi para un contraste irresistible.

Al final, lo que el burdeos promete esta temporada es elevar cualquier estilismo. Porque sí, los zapatos negros siempre estarán ahí, pero el verdadero giro de estilo este otoño se viste de burdeos.