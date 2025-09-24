Los zapatos de salón de Vicky Martín Berrocal que prometen convertirse en el nuevo básico de armario

Vicky Martín Berrocal no solo es referente de estilo en cada una de sus apariciones públicas, también ha sabido trasladar su visión de la moda a través de su firma, Victoria Colección, que acaba de dar un paso más lanzando una línea de calzado. Y lo ha hecho con un modelo que ya está conquistando a sus seguidoras: el salón corte asimétrico en negro, un diseño que combina elegancia, comodidad y versatilidad en partes iguales.

En sus redes sociales, la diseñadora ha compartido cómo estrena estos zapatos, destacando que tienen un tacón de 9 cm, la altura perfecta para estilizar la figura sin renunciar a la comodidad. “Tan cómodos, tan bonitos, tan ponibles, tan necesarios…”, escribía ella misma en Instagram, acompañando una imagen en la que se aprecia cómo este modelo eleva cualquier look sin esfuerzo.

Un diseño atemporal con detalles únicos

Los zapatos de salón corte asimétrico Texturas Black (129 euros) están confeccionados en piel de ante y piel de serpiente, un binomio que les aporta un acabado sofisticado y actual. Su corte asimétrico marca la diferencia frente a los clásicos stilettos, añadiendo un toque moderno y refinado que los hace destacar entre los básicos del armario.

Zapatos de Vicky. @vickymartinberrocal

El acabado en punta y el tacón fino de 9 cm los convierten en un calzado versátil y estilizador, apto tanto para looks de oficina como para eventos de noche. Su diseño minimalista y elegante asegura que puedan combinarse con faldas, vestidos, vaqueros o trajes, siendo un aliado perfecto para cualquier ocasión.

El zapato que todas necesitamos

En el catálogo de Victoria Colección, este modelo se define como “un básico que nunca falla”. Y no es para menos: el salón negro siempre ha sido una pieza imprescindible en el armario femenino, pero esta versión de Vicky Martín Berrocal consigue actualizarlo con un toque diferenciador gracias a la mezcla de texturas y al corte asimétrico.

Zapatos. Victoria

Además, el precio de 129 euros lo posiciona como una inversión asequible dentro del universo del lujo accesible. Se trata de un calzado pensado para acompañar durante años, no solo por su diseño atemporal, sino también por la calidad de los materiales con los que está confeccionado.

Victoria Colección se expande

Con esta nueva propuesta, la firma de Vicky Martín Berrocal reafirma su crecimiento más allá de la moda nupcial y de invitada, terrenos en los que ya se ha consolidado. El lanzamiento de esta línea de calzado supone un paso más hacia una marca completa, que busca vestir a la mujer actual en todos los aspectos de su día a día.

Los zapatos ya están disponibles en la tienda online de Victoria Colección en varias tallas, aunque algunos números empiezan a agotarse, lo que confirma el éxito inmediato del modelo.