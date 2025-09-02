Los zapatos en tendencia del otoño (que se llevan con o sin calcetines)

Este otoño 2025 se instala un calzado que pisa fuerte (y literalmente). Si durante los últimos meses hemos visto las propuestas más dulces o sutiles, ahora cambiamos totalmente de ideales con una faceta más vistosa en el street wear: los mules de tacón. Sí, el modelo destalonado, sofisticado y con capacidad de arreglar cualquier vestimenta en un chasquido de dedos. Pero, esta vez viene adaptándose a todas las temperaturas, puesto que los vamos a ver tanto con calcetines (para seguir amortizándolos en el invierno) como sin ellos. Y spoiler: ambas opciones están totalmente en tendencia.

En los últimos desfiles de moda hemos estado viendo la abundancia de este calzado. Sin ir más lejos, estamos hablando en las colecciones Spring-Summer 2025 de Jacquemus, Chloé o Fendi con modelos innovadores o los clásicos más reconocibles de Loewe: conocidos bajo los nombres Toy, Pebble o Terra. Pero, ahora, están siendo las marcas low cost quienes han cazado a tiempo este regreso del icónico básico y atemporal de fondo de armario y han puesto a nuestra disposición un abanico de opciones por precios asequibles. Desde su nacimiento en el siglo XVII, han permanecido como uno de los zapatos más elegantes que respiran lujo silencioso y que actualmente se están extrapolando en la vida diaria con versiones innovadoras, modernas o vanguardistas para ayudar a elevar los estilismos con una sola puesta.

¿Cómo se está llevando el calzado de la temporada?

Como decíamos, los mules de tacón están siendo la elección favorita de las insiders. Sobre todo, los hemos estado viendo durante la Semana de la Moda de Copenhague por parte de las invitadas, quienes los han lucido tanto con calcetines como sin ellos. La idea de combinarlo con este ítem viene de las firmas de lujo como Prada o Miu Miu sobre las pasarelas y, posteriormente, se ha puesto en práctica en la calle con fórmulas atrevidas en cuanto a los colores. Hemos visto desde mules de tacón en rojo con calcetines rosas o hasta en negro con tonos más metalizados, respectivamente. Lo cierto es que las posibilidades son infinitas y sientan fenomenal tanto de una forma como de otra.

Pero, si eliges con calcetines, sabemos cómo se están llevando. Aunque esto se trate de los gustos personales, sabemos que, sobre todo, los calcetines de lurex, metalizados o con partículas de glitter están siendo una de las opciones más saciadas, puesto que son las perfectas para dar un giro de 180 grados al look. No obstante, si quieres empezar poco a poco con esta tendencia, te recomendamos otras más suaves o para principiantes para no tener miedo en el intento, como de lana, canalé o algodón. Y una vez comiences a tomar confianza con ello, puedes ir sumando algunos estampados, como de rayas o lunares (dos de los más llevados este otoño), motivos florales o tie dye.

Dónde encontrar los mules de tacón para otoño

La buena noticia de esta tendencia es que muchos de los modelos que están disponibles en las marcas low cost están descontados. Y sabiendo que se tratará de una de las tendencias de otoño 2025 más fuertes en calzado, como editoras de moda, no tardaríamos mucho en hacernos con ellos. Por eso, nuestra sección Lifestyle de La Razón ha reunido seis mules de tacón de hasta 50 euros de H&M, Massimo Dutti o Zara, entre otras.

Mules de tacón, de H&M (rebajados a 41 euros)

Mules de tacón. H&M

Mules de tacón cerrados, de H&M (40 euros)

Mules de tacón cerrados. H&M

Mules de tacón de estampado animal, de Zara (50 euros)

Mules de tacón de estampado animal. Zara

Mules de tacón asimétrico, de Stradivarius (36 euros)

Mules de tacón asimétrico. Stradivarius

Mules de tacón en blanco, de Massimo Dutti (rebajados a 40 euros)

Mules de tacón en blanco. Massimo Dutti

Los mules de tacón no son el comodín de la temporada, sino la elección de las sabias de la moda. Un calzado que veremos en todos los terrenos, tanto en el casual como dentro de los looks de oficina o en los eventos de categoría. Ya sea con o sin calcetines, son uno de los must haves que debes tener en tu armario.