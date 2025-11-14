Zara lo confirma: piezas bonitas y funcionales que son un sí rotundo dentro de la oficina

Nuestra marca gallega de confianza se ha vuelto a convertir en la mejor aliada dentro de la oficina. Con la llegada oficial de las bajas temperaturas, las lluvias o la borrasca hemos tenido que rescatar algunas prendas de vestir calentitas para resguardarnos del frío. No obstante ha ocurrido lo mismo que en cada temporada: necesitamos sustituir los básicos atemporales o añadir tejidos más acogedores.

Lo cierto es que los looks de oficina se convierten en el día a día a estas alturas del año. La buena noticia es que se han convertido en mucho más que una necesidad, sino en una diversión en jugar con nuestro fondo de armario de acuerdo con los códigos de vestimenta. En sí mismos, estamos hablando de ítems cómodos, funcionales y versátiles con los que apresurarnos cada mañana, tomar el café de última hora o hacer todas las reuniones necesarias.

Lo mejor para la oficina, según Zara

Lejos de ser una cuestión claramente de moda, es nuestra herramienta de comunicación con la que proyectamos una imagen o creamos una extensión de nuestro discurso. Zara nos lo pone fácil. Colección tras colección crea un armario sensato para mujeres con una mirada hacia lo práctico, pero sin desvincularse de las tendencias. Frente a un repertorio donde abundan las americanas estructuradas, los pantalones de pinza mas discretos o las camisas clásicas, hemos dado con otras piezas innovadoras.

Con ello queremos decir que seguiremos ese aire arreglado o formal dentro del entorno labora, pero con nuevas siluetas, cortes o colores que alegran las mañanas más grises. De la mano de Marta Ortega, nos hemos liberado de los icónicos trajes de dos piezas que solíamos llevar para trabajar para dar la bienvenida a otras más distintivas o de efecto rejuvenecedor.

En este artículo damos voz a las bermudas, los pantalones bombachos, las blusas con frunces o los mocasines de serraje que son un must have este otoño. Y es que Zara lo confirma, estas son las piezas bonitas y funcionales que son un sí rotundo dentro de la oficina.

Bermudas negras, de Zara (60 euros)

Bermudas negras. Zara

Vestido bohemio, de Zara (50 euros)

Vestido bohemio. Zara

Chaqueta de punto, de Zara (46 euros)

Chaqueta de punto. Zara

Top de cuadros, de Zara (50 euros)

Top de cuadros. Zara

Capa de lana, de Zara (60 euros)

Capa de lana. Zara

Pantalones bombachos, de Zara (30 euros)

Pantalones bombachos. Zara

Cárdigan bicolor, de Zara (30 euros)

Cárdigan bicolor. Zara

Abrigo de lana, de Zara (90 euros)

Abrigo de lana. Zara

Falda de encaje, de Zara 26 euros)

Falda de encaje. Zara

Vaqueros 'wide leg', de Zara (30 euros)

Vaqueros 'wide leg'. Zara

Mocasín de serraje, de Zara (50 euros)

Mocasín de serraje. Zara

Botas de caña alta, de Zara (50 euros)

Botas de caña alta. Zara

Como decíamos, los nuevos armarios de oficina son todavía más contemporáneos gracias a todas las alternativas que encontramos en Zara.

Más allá de brindarnos diferentes rangos de precios, se adecúa a aquellos diseños que está en sintonía con el dresscode laboral, pero sin ser demasiado aburridos o tradicionales. Y esta temporada de otoño-invierno 2025/26 ha vuelto a ocurrir.