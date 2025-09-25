Zara lanza su colección más divertida: Disney y Harry Lambert firman las prendas que van a arrasar este otoño

Zara lo ha vuelto a hacer. La firma estrella de Inditex acaba de poner a la venta una de las colecciones más esperadas de la temporada, fruto de su tercera colaboración con el estilista británico Harry Lambert, conocido por ser el artífice de los looks más icónicos de Harry Styles. En esta ocasión, la inspiración llega directamente del universo Disney y promete convertirse en un éxito rotundo.

Una cápsula cargada de nostalgia y estilo

La nueva colección, bautizada con el nombre AW GEE! WOW, es un homenaje a los personajes más queridos de nuestra infancia: Mickey y Minnie Mouse, Daisy, Donald y Goofy se convierten en protagonistas de las prendas y accesorios que ya están disponibles en la web de Zara y en tiendas seleccionadas. Con esta propuesta, Lambert y la marca española nos invitan a reconectar con la fantasía, la diversión y la ironía que caracterizan al mundo Disney, pero con una estética moderna y desenfadada.

El estilista ha confesado que Disney encapsula muchos de sus recuerdos más felices, lo que hace que esta colaboración tenga un significado especial. “Vestirse tiene que ver con la alegría, y a veces incluso con el humor”, asegura, y eso se refleja en cada pieza de la colección.

Moda para todos: mujer, hombre e infantil

Por primera vez, esta cápsula no se limita a ropa femenina y masculina, sino que también incluye prendas infantiles. Una decisión que amplía aún más su alcance y convierte a esta colaboración en una propuesta familiar, donde cada miembro del hogar puede encontrar su look Disney reinterpretado por Lambert.

Prendas clave de la colección

Entre las propuestas femeninas destacan los conjuntos coordinados, los vestidos mini con estampados icónicos y las medias de encaje, que se combinan con piezas versátiles como pantalones de traje, camisetas y jerséis estampados. El negro se convierte en el hilo conductor, utilizado como contraste sobre ilustraciones coloridas y frases célebres de Mickey y compañía.

Los complementos son otro de los grandes atractivos: desde boas y bufandas finas, hasta tacones inspirados en Minnie Mouse y bolsos de pelo que aportan un toque divertido y extravagante. Una apuesta que mezcla aire retro con guiños contemporáneos y que, sin duda, dará mucho juego en los looks de otoño.

Una campaña con aire televisivo retro

La puesta en escena de la campaña también merece mención aparte. Inspirada en los concursos televisivos de los años 60 y 70, con Lambert como maestro de ceremonias, las imágenes muestran a Mickey & Friends como auténticas estrellas invitadas. Polka dots, botones oversize y siluetas exageradas convierten cada prenda en una pieza de coleccionista.

Ya está a la venta

La colección Harry Lambert x Zara x Disney ya está disponible desde hoy, 25 de septiembre, en la página web de Zara y en una selección de tiendas físicas. Todo apunta a que será una de las cápsulas más virales del otoño y que muchas de sus prendas se agotarán en cuestión de horas.

En definitiva, Zara y Harry Lambert han conseguido unir moda, nostalgia y diversión en una colección que conquista a varias generaciones. Una cápsula que demuestra que vestirse también puede ser un juego.