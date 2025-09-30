Zendaya vs Ana de Armas: duelo de estilo en el desfile de Louis Vuitton en el Louvre

La Semana de la Moda de París siempre deja imágenes para la historia, pero pocas veces el front row brilla tanto como en el desfile de Louis Vuitton. Nicolas Ghesquière, director creativo de la maison, presentó su colección primavera-verano 2026 en el imponente Museo del Louvre, rodeado de amigas y embajadoras de la firma. Entre ellas, dos estrellas que acapararon toda la atención: Zendaya y Ana de Armas.

Zendaya, metalizado de impacto

La actriz estadounidense, una de las musas más fieles de Louis Vuitton, volvió a demostrar por qué cada aparición suya se convierte en noticia. Zendaya eligió un minivestido metalizado de inspiración setentera, confeccionado en un tejido laminado que capturaba la luz en cada movimiento. El diseño, con cuello y puños ribeteados en pelo blanco y un juego de volantes frontales, equilibraba la sofisticación con un aire atrevido y juvenil.

El look de Zendaya. Gtres

El look se completó con stilettos plateados a juego, que alargaban aún más su silueta. Con el pelo suelto en ondas y un maquillaje luminoso, Zendaya conquistó el icónico patio del Louvre, demostrando que sigue siendo un referente absoluto en el terreno fashion. Su elección, a medio camino entre lo teatral y lo elegante, encajó a la perfección con la atmósfera onírica del desfile.

Ana de Armas, elegancia relajada

En contraste, Ana de Armas apostó por un estilo mucho más sobrio pero igualmente efectivo. La actriz cubana llegó con un total look negro de estética utility, compuesto por una sudadera oversize adornada con pequeñas tachuelas plateadas y el logo “LV” bordado en el pecho. Lo combinó con una minifalda de bolsillos delanteros y unas botas altas de cuero, que aportaban un toque militar al conjunto.

El look de Ana de Armas. Gtres

El resultado fue un look desenfadado y cómodo, con ese aire effortless chic que tanto caracteriza a Ana de Armas. Su beauty look, natural y con un recogido sencillo, redondeó una propuesta ideal para un front row en el que lo importante era estar cómoda sin perder el punto sofisticado.

Un front row de superestrellas

La presencia de Zendaya y Ana de Armas fue solo la punta del iceberg de un desfile que reunió a algunas de las celebrities más influyentes del panorama internacional, como Emma Stones. El Louvre, convertido en un escenario de ensueño, acogió una de las presentaciones más esperadas de la temporada, confirmando el poder de convocatoria de Louis Vuitton.

France Fashion Louis Vuitton S/S 26 Photo Call ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Dos estilos, dos personalidades y una misma firma: Zendaya y Ana de Armas demostraron que la moda es versatilidad y que Louis Vuitton sigue marcando el ritmo en el universo del lujo.