Muere el diseñador Giorgio Armani a los 91 años, en directo: última hora y reacciones

El diseñador italiano Giorgio Armani, fallecido a los 91 años, tuvo una larga carrera llena de éxitos que le llevaron a ser uno de los grandes nombres de la historia de la moda. Estos son los momentos y hechos más destacados de su vida.

11 de julio de 1934. Nace en Piacenza (Italia).

1950. Inicia los estudios de Medicina en la Universidad de Milán, que abandonaría tres años después para dedicarse a la moda.

1957-1964. Trabaja en los almacenes 'La Rinascente' como escaparatista y vendedor.

1964-1970. Trabaja para la firma Nino Cerrutti.

1970-1975. Diseñador independiente para diversas firmas.

1974. Presenta su primera colección individual.

1975. Funda su propia empresa, Giorgio Armani SpA.

1978. La actriz Diane Keaton se convirtió en la primera estrella en llevar un diseño de Armani en los Óscar.

1979. Recibe el Premio Neiman Marcus.

1980. Diseña el vestuario de Richard Gere para 'American Gigolo'.

1980. Firma un acuerdo con L'Oréal para el lanzamiento de perfumes.

1981. Abre en Milán la primera tienda de Emporio Armani.

1982. Se convierte en el segundo diseñador, tras Christian Dior, es aparecer en la portada de la revista Time.

1982. Abre en Milán la primera tienda Giorgio Armani.

1984. Comienza su expansión internacional con la apertura de una tienda en Madison Avenue, Nueva York.

1984. Los diseños de Armani se hacen mundialmente famosos por los trajes que lleva Don Johnson en la serie 'Miami Vice' ('Corrupción en Miami').

1989. El primer restaurante Emporio Armani Express se abre en Londres.

1990. Julia Roberts luce un traje masculino de Armani en la gala de los Globos de Oro.

1991. Apertura de la primera tienda A/X Armani Exchange, en Nueva York.

1991. Crea la división de accesorios.

2000. Crea una empresa con Ermenegildo Zegna.

2000. Se abre la primera tienda Armani Casa, en Milán.

2001. Presenta el Teatro Armani, en Milán, diseñado por arquitecto japonés Tadao Ando.

2001. Julia Roberts luce un diseño de Armani de 1991 para laga de los Óscar en la que se llevó el premio a mejor actriz.

2002. Es nombrado embajador de buena voluntad de ACNUR.

2005. Primer desfile de Armani Privé en París.

2006. Katie Holmes y Tom Cruise se casan vestidos con diseños de Armani.

2010. Inaugura su primer hotel (en Dubai).

2014. Cate Blanchett recoge su Óscar a mejor actriz por 'Blue Jasmine', vestida de Armani.

2015. Lanza su libro autobiográfico, 'Giorgo Armani'.

2015. Anuncia que a partir de 2016 dejará de utilizar pieles de animales en sus colecciones.

2020. Dona más de un millón de euros para ayudar en la lucha contra la pandemia del COVID-19 (coronavirus).

2021. Es elegido por el equipo de Fórmula Uno Ferrari para diseñar los trajes de los pilotos.

Junio de 2025. No asiste a la presentación de su colección de Alta Costura otoño-invierno 2025-26 de Milán, lo que hizo aumentar los rumores sobre su estado de salud.

4 de septiembre de 2025. Fallece en Milán.