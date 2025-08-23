Nick Jonas reinventa el reloj con Fossil: así es su colección Machine Luxe con anillos-reloj

La relación de Nick Jonas con los relojes viene de lejos, ya que su primer Fossil lo acompañó en los inicios de su carrera. El artista recuerda con especial emoción aquel modelo, un accesorio ligado a sus primeros pasos profesionales, una sensación que ahora recupera con esta colaboración.

Para el lanzamiento, Fossil ha apostado por una campaña con sabor a recuerdos. Rodada en Nueva Jersey, la ciudad natal de Jonas, bajo la dirección de Anthony Mandler y el estilismo de Sydney Lopez, muestra al artista en lugares cotidianos de su infancia —desde la cafetería del barrio hasta la bolera donde pasaba horas— para subrayar que los relojes también guardan historias.

Nick Jonas en la campaña de Fossil Machine Luxe, con el reloj dorado de esfera verde. Fossil

Machine Luxe: relojes con carácter

La cápsula parte de la plataforma Machine, una de las colecciones más reconocibles y exitosas de Fossil. Durante años fue un superventas gracias a su diseño robusto, con cajas contundentes y un bisel estriado que la convirtieron en un icono a medio camino entre lo clásico y lo urbano.

Ahora, con Machine Luxe, la firma le da una vuelta de tuerca de la mano de Nick Jonas, una propuesta que eleva la línea original con materiales más sofisticados y un aire nostálgico muy ligado al estilo del artista. El resultado son siete relojes y dos anillos-relojen edición limitada, piezas que combinan la herencia de Fossil con la visión personal de Jonas y que buscan conquistar tanto a los coleccionistas como a quienes quieren un accesorio de impacto.

Los relojes Machine Luxe destacan por sus esferas de piedra, degradados de color y versiones automáticas. Fossil

Entre sus propuestas hay piezas que parecen auténticas joyas, con esferas de malaquita, aventurina o mármol negro. Otros modelos apuestan por esferas “rayos de sol”, con degradados en azul y dorado que irradian luz y profundidad; el tono azul, de hecho, es uno de los favoritos de Jonas dentro de la cápsula. Y para los apasionados de la mecánica, los modelos automáticos dejan a la vista un movimiento japonés ensamblado a mano, un detalle que fascina a los coleccionistas.

El detalle que más sorprende: los anillos-reloj

Si hay una pieza que ha dado de qué hablar, son los anillos-reloj. Inspirados en la estética de los sellos clásicos, se ajustan al dedo con un brazalete flexible y mantienen los acabados característicos de Fossil. Jonas aconseja llevarlos en el meñique, como un gesto de estilo vintage que suma carácter a cualquier look.

Los anillos-reloj se han convertido en la pieza más icónica de la colaboración entre Nick Jonas y Fossil. Fossil

Una colección con historia

Estos anillos no solo han sorprendido a los fans de Nick Jonas, también a quienes siguen de cerca las tendencias de accesorios . Al convertir un reloj en anillo,. Su diseño, además, trasciende géneros: se concibe como una propuesta unisex que mezcla la relojería con el espíritu de la joya . De hecho, hasta la mujer de Jonas se llevó uno para un viaje reciente, confirmando que la pieza funciona igual de bien en manos femeninas.

La colección Nick Jonas x Fossil Machine Luxe ya está disponible en fossil.com, en todas las tiendas Fossil y llegará a minoristas de lujo de todo el mundo a inicios de septiembre de 2025. Es más que una colaboración de moda, esta cápsula refleja la conexión de Nick Jonas con Fossil y su forma de ver los accesorios: creaciones pensadas para dejar huella más allá de la tendencia.