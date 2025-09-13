Las parkas de cuadros más deseadas de la temporada para elevar tus looks

El estampado de cuadros nunca se ha ido del todo, lo hemos visto en abrigos y blazers que siempre regresan al armario. Ahora vuelve en formato parka, una de las prendas que más vamos a llevar en el entretiempo. Funciona como un guiño a lo clásico con un aire distinto y además es perfecta para esos días de lluvia en los que necesitas algo práctico sin renunciar al estilo. Lo interesante es que cada firma aporta su propio enfoque, ya sea con versiones muy clásicas o con detalles que marcan la diferencia.

Stradivarius: inspiración british

Parka encerada de cuadros en tonos verdes y azul marino (59,99€) Stradivarius

La propuesta de Stradivarius recuerda a las clásicas chaquetas de caza inglesas, con cuadros en tonos verdes y azul marino. El acabado encerado la hace resistente y práctica, justo lo que se busca en una prenda de entretiempo. Combina igual de bien con vaqueros y deportivas en un look más informal, como con falda y botas altas para darle un punto más cuidado.

Zara: trench corto con aire retro

Trench corto de cuadros en blanco y negro con cuello marrón en contraste (69,95€) Zara

En Zara encontramos un trench corto de cuadros pequeños en blanco y negro que resulta fácil de encajar en cualquier armario. El cuello en contraste marrón le da un guiño retro muy especial y es de esas prendas que resuelven un día de entretiempo, ya sea con jersey burdeos y pantalón de pinzas o con un vestido corto en tonos verdes u oscuros acompañado de botines.

Mango: contraste en clave oversize

Parka oversize de cuadros en azul marino, marrón, burdeos y verde lima (99,99€) Mango

Mango apuesta por el formato oversize y lo llena de matices. La base azul marino se cruza con líneas marrones, burdeos y un toque de verde lima, creando un estampado con mucha personalidad. El detalle del cuello camisero en negro y las solapas en marrón refuerzan ese aire diferente. Es la parka que transforma un look sencillo de pantalón y jersey básico en algo con más carácter.

Parfois: la versión impermeable

Parka de cuadros claros en beige, verde y marrón, con tejido repelente al agua (69,99€) Parfois

Parfois se apunta a la tendencia con una parka repelente al agua en un cuadro mucho más claro. La base beige combinada con verde oscuro y marrón le da luminosidad y hace que destaque frente a los tonos más oscuros habituales. Nos encanta con bailarinas de ante en tono mostaza para días de sol o con botas de agua en jornadas lluviosas.

Brownie: cuadro marrón con estilo clásico

Chaqueta encerada de cuadros en marrón con inspiración clásica (129,90€) Brownie

Brownie apuesta por el estilo británico de la chaqueta encerada en un cuadro marrón muy reconocible. Es una de esas prendas que destacan y cambian según cómo las combines. Favorece con botas ecuestres y leggins, aunque también funciona en un registro preppy con falda plisada y mocasines.

Cuando lleguen de verdad los días de lluvia y el termómetro empiece a bajar, la parka de cuadros será una aliada insustituible. Es práctica, abriga lo justo y aporta ese toque clásico que siempre funciona. No hace falta mirar muy lejos, en Inglaterra llevan años confiando en este tipo de prendas para sobrevivir al clima sin perder estilo. Y lo mismo ocurre aquí, basta con tener una en el armario para comprobar cómo se convierte en la prenda más recurrente de la temporada.