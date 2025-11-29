Las películas navideñas de Netflix o Prime Video que nunca fallan

Cuando se va acercando diciembre, uno de nuestros planes favoritos es sentirnos en una película navideña. Nada mejor que guardarnos una tarde (o, incluso, un fin de semana entero), preparar un buen café caliente y disfrutar de un binomio de sofá y manta. Una historia de amor con la que sentirnos protagonistas, unos villancicos que nos hagan sentir acogedoras o la decoración navideña que nos da más de una idea.

Las películas navideñas se han convertido en uno de los géneros favoritos, así como ocupan un lugar importante en la industria del cine. Cada año nos nutrimos de los estrenos que ya llevan meses sonando o volvemos a los clásicos de los más clásicos que nunca pasan de moda. Porque existen ciertos títulos en plataformas de streaming, como Netflix o Prime Video, que siempre funcionan y son nuestro mejores aliados cuando la época más mágica del año está a la vuelta de la esquina. Da igual cuántas veces los hayamos visto o cuantos años pasen, porque nunca nos cansamos de ellos. En este artículo reunimos las películas navideñas que debes ver este mes de diciembre.

'El diario de Bridget Jones' (2001)

Si quieres adentrarte en una historia de amor realista a la realidad, El Diario de Bridget Jones es la saga literaria ideal para ti. Tanto en la primera como en la cuarta película se ambienta en Navidad, donde una mujer de más de 30 años llamada Bridget Jones (Renée Zellweger) lucha contra su autoestima, inseguridades y relaciones amorosas que plasma en su diario repleto de confesiones.

Se enfrentará a la dualidad de su amor hacia dos hombres completamente opuestos, Mark Darcy (Colin Firth) y Daniel Cleaver (Hugh Grant), cada uno con una personalidad distinta. Se puede ver tanto en Netflix como en Prime Video.

Escena de 'Bridget Jones'. Gtres

'Solo en casa' (1990)

Todo un clásico que todos debemos ver mínimo una vez en nuestra vida y lo encontramos en Prime Video. Hablamos de Solo en casa, una trilogía donde el protagonista Kevin (Macaulay Culkin) desea desaparecer de su numerosa familia el día de Navidad.

Lo que no sabrá es que su sueño se hará realidad, puesto que al día siguiente tanto sus padres como hermanos, tíos y primos se marchan de viaje olvidándose de él. Al principio parecerá todo un placer, disfrutando de todo aquello que no suele hacer, pero se tendrá que enfrentar a dos ladrones que intentan asaltar la casa.

Escena de 'Solo en casa'. Gtres

'El Grinch' (2000)

Seguimos con las películas navideñas que debes ver en diciembre en Prime Video. De los creadores de Solo en casa, damos paso a El Grinch, el ser verde y gruñon interpretado por Jim Carrey donde vemos el odio que tiene hacia la Navidad y el motivo de ello desde la infancia. Combina el aire más humorístico con las escenas enternecedoras que enamoran hasta aquellos que no les gusta esta festividad.

Escena de 'El Grinch'. Gtres

'Last Christimas' (2019)

Last Christmas gira entorno a Kate (Emilia Clarke), quien está trabajando durante los 365 días como elfo en una tienda mientras combate contra una situación complicada con su familia. Veremos cómo será su visión negativa dado la situación actual, pero que cambiará cuando conoce al londinense Tom (Henry Golding). Con el trabajo conjunto, habrá una evolución de la protagonista a nivel familiar y de autoestima. Está disponible en ambas plataformas, también.

Escena de 'Last Christmas'. Gtres

'Navidad de golpe' (2022)

En Netflix, Navidad de golpe y Lindsay Lohan revoluciona el cine sumándose al papel de Sierra Belmont, una heredera de una cadena hotelera y quien está casada con un influencer llamado Tad (George Young).

Pero, las Navidades cambiará su vida: sufrirá un accidente, perderá la memoria y acabará teniendo amnesia. Conocerá a Jake (Chord Overstreet), un viudo que vive en un pequeño hotel con su hija y con quien comienza a valorar las pequeñas cosas.

Escena de 'Navidad de golpe'. Gtres

'Carol' (2015)

En Prime Video, Carol está ambientada en Navidad, donde Therese Belive (interpretada por Rooney Mara) es una fotógrafa que trabaja en unos grandes almacenes de Manhattan. En una jornada de trabajo conoce a Carol Aird (Cate Blanchett), una clienta que acude a su tienda que vive un matrimonio sin emoción.

A lo largo de la película veremos cómo va surgiendo una conexión que va mucho más allá que una relación de amistad y se enfrentarán a las convenciones sociales de la época.

Cate Blanchett en una película de Navidad. Gtres

Por lo que si reservado este domingo, escoge una de estas películas navideñas con los que inaugurar la temporada. ¿Cuál es tu favorita?