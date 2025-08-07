Qué es el 'formal streetwear', la nueva moda que arrasa entre los hombres

El panorama de la moda masculina se prepara para un cambio en 2025 con la consolidación del "formal streetwear". Esta tendencia, que combina elementos clásicos con estética urbana, se perfila como una propuesta para el próximo año. Su génesis se remonta a la integración de calzado formal, como mocasines, en looks de zapatillas.

El streetwear original, era desenfadado, ligado a subculturas como el skate o el hip-hop, con camisetas gráficas y pantalones anchos.

Su evolución hacia una vertiente sofisticada comenzó en junio de 2014, con Off-White en la Semana de la Moda de Milán, iniciando su aproximación formal.

La perfecta unión de lo casual y la sastrería

Esta convergencia ha difuminado las fronteras entre lo casual y lo formal. Casas de lujo como Louis Vuitton o Gucci incorporan elementos streetwear, como cazadoras bomber o de trabajo, adaptando el vestuario masculino. Firmas urbanas como Noah o Kith incluyen camisas y corbatas en sus lookbooks, según Esquire.

La presencia del formal streetwear se observa en ciudades y plataformas digitales. Instagram y TikTok son escaparates donde usuarios y referentes de estilo muestran cómo combinar prendas dispares, como sudaderas con traje o corbatas con gorras. Artistas como A$ap Rocky y marcas como Aimé Leon Dore son ejemplos más destacados.

Las americanas son una pieza central de la propuesta. Se imponen cortes oversize y diseños retro, con hombreras y estampados de cuadros. También ganan terreno chaquetas vaqueras con tejanos y mocasines, y modelos de trabajo como la icónica Detroit de Carhartt, que se yuxtaponen con prendas de sastrería formal.

El calzado es determinante para elevar un conjunto. Los mocasines, en tonos negros, blancos o burdeos, con calcetines blancos de canalé, son la insignia del movimiento. A ellos se suman los blucher, las botas Timberland y, como novedad para 2025, los náuticos, combinados con bermudas vaqueras para evitar un estilo demasiado "preppy" o clásico.

Más allá de las prendas, los accesorios aportan el toque diferenciador. Gorras retro, cinturones, guantes motoristas y gafas gruesas complementan estos atuendos. La corbata, sea sencilla o rescatada de tiendas de segunda mano, se posiciona como el accesorio estrella, emulando estilos de épocas pasadas.

Finalmente, el uso de tejidos nobles es otro pilar del "formal streetwear". Chaquetas tipo cárdigan, chalecos de punto y jerséis de lana o cachemir sustituyen sudaderas para el abrigo, aportando sofisticación al atuendo. La elección de estas prendas depende de la silueta deseada: los finos y cortos marcan la cintura, los gruesos y anchos permiten superponer capas. Destacan cárdigan con botones dorados y chalecos con cuello en pico, para asomar camisa y corbata.