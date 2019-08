Sara Sálamo, juzgada por subir fotos de su hijo con la cara pixelada

La actriz dio a luz hace pocos meses y se convirtió en madre de Mateo, junto a su pareja Isco Alarcón. No han parado ambos de compartir su felicidad en redes, de enseñar a sus seguidores lo contentos que están con la llegada del pequeño.

En una reciente maternidad, es lógico que surjan momentos espontáneos con el bebé en brazos, en la vida de Isco y Sara también. La diferencia es que la actriz ha decidido subir las fotos del niño pero pixelar la zona del rostro, y por ello también se ha originado un debate.

Juzgar su vanidad por subir a su hijo, a su hijo pixelado y ningún sentido de compartir fotos con el pequeño si no se le expone del todo. Igualmente, Sara ha contestado a una usuaria con el siguiente mensaje en el que daba una explicación: "Porque queremos salvaguardar la privacidad de nuestro hijo, pero también estoy enamorada de él, me encantan las fotos que nos hacemos y me apetece compartir algunos de estos momentos, gritando al mundo entero lo feliz que nos hace tenerle. ¡Ah! Y porque son mis redes y las utilizo como quiero :)".