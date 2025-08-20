El secreto del físico de Chris Hemsworth no está solo en el gimnasio: este es el deporte al que se ha aficionado

Chris Hemsworth se ha consolidado como un referente global en el mundo del fitness, proyectando una imagen de forma física envidiable que es un pilar fundamental en su vida personal y profesional. Sin embargo, detrás de su musculatura existe un enfoque de entrenamiento que trasciende las rutinas convencionales de gimnasio.

De hecho, en los últimos tiempos, el secreto de su imponente físico no se basa únicamente en las mancuernas o la carrera intensa, sino en una disciplina que ha cobrado una importancia creciente en su preparación: el boxeo. Esta modalidad deportiva ha pasado a ser la prioridad en sus sesiones de ejercicio, un cambio que revela una estrategia más completa para su bienestar.

Así, lo que podría parecer un complemento, se ha convertido en el eje central de sus rutinas más recientes, un dato que aporta luz sobre cómo el actor mantiene su célebre constitución y su energía constante, alejándose de lo que muchos podrían presuponer como la única vía para conseguir un cuerpo esculpido.

El boxeo, el golpe maestro detrás del físico de Thor

La inclusión del boxeo en su programa no es casual. Luke Zocchi, su preparador habitual, lo incorpora sistemáticamente en las transformaciones que Hemsworth requiere para sus papeles, según apuntan desde GQ. Esta disciplina es un entrenamiento altamente completo, que trabaja cardio, coordinación, agilidad y potencia muscular, siendo eficaz incluso en sesiones breves.

Por otro lado, más allá de los beneficios puramente físicos, el boxeo ha revelado una dimensión menos conocida y más personal para el actor: su profundo impacto en el bienestar mental. Chris Hemsworth valora esta práctica por sus aportaciones a la gestión de la ansiedad, utilizándola como una herramienta eficaz para mantener el equilibrio emocional.

En este sentido, golpear el saco contribuye a la descarga de frustraciones y a la regulación de los niveles de cortisol, la hormona del estrés. Asimismo, favorece la liberación de endorfinas, que generan una sensación de bienestar. La práctica constante del boxeo fomenta la constancia y autodisciplina, la resiliencia y la perseverancia.

Finalmente, esta visión integral del bienestar se refleja en su plataforma Centr, un espacio donde el actor comparte entrenamientos, recetas y consejos de vida. El boxeo es, en esencia, ese "secreto" que fusiona mente y cuerpo, ofreciendo una filosofía de bienestar que va más allá de lo físico, clave en su éxito personal y profesional.