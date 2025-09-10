El secreto para una piel jugosa y un maquillaje intacto todo el día se llama 'Grippy Serum'

Una piel más rellena, jugosa y con un aspecto general mucho más luminoso. Esos fueron los resultados que un grupo de consumidoras afirmó notar tras incorporar un nuevo producto a su rutina durante cuatro semanas. El cosmético en cuestión no era un tratamiento al uso, sino una prebase de maquillaje de Maybelline que aspira a redefinir su categoría: el Grippy Serum Primer, concebido para actuar tanto en la superficie como en la profundidad de la piel. Este tipo de innovaciones son clave para conseguir un cutis impecable, un objetivo que persiguen muchas celebridades, como demuestra la exigente rutina de skincare de Zendaya para mantener su piel perfecta.

De hecho, la propuesta de la firma se aleja del concepto tradicional de prebase para presentar un producto de naturaleza híbrida. Su diseño parte de la base de un sérum de tratamiento, cuya función principal es hidratar intensamente el cutis. El resultado es una piel visiblemente mejorada que funciona como un lienzo perfecto sobre el que aplicar cualquier base de maquillaje, garantizando además una fijación que, según la marca, se prolonga durante 24 horas.

Para lograr esta doble función, la clave es una fórmula vegana que incorpora un activo muy valorado en dermatología: un 2% de niacinamida. Este ingrediente es conocido por su capacidad para mejorar la textura, unificar el tono y potenciar el brillo natural del rostro, tal y como han publicado en Vogue. Así, el producto no solo ofrece un beneficio estético inmediato, sino que también trabaja en el cuidado de la piel a largo plazo.

La experiencia de uso: un sérum ligero de absorción casi inmediata

En este sentido, uno de los aspectos más cuidados ha sido la sensación durante la aplicación. A diferencia de otras prebases de alta fijación que pueden resultar densas o pegajosas, esta se presenta con una textura de sérum extremadamente ligera. Su absorción, asegura la compañía, se completa en apenas veinte segundos, un tiempo récord tras el cual el rostro queda preparado, pero sin rastro de sensación grasa o pesada.

Asimismo, su versatilidad es otro de sus puntos fuertes. Ha sido formulado para ser apto para todo tipo de pieles, desde las más secas, que se benefician de su poder hidratante, hasta las grasas, que agradecen una fórmula no comedogénica que ayuda a controlar los brillos sin resecar. Esta cualidad lo convierte en una solución universal para quienes buscan un acabado profesional sin renunciar al tratamiento diario.