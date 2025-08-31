El secreto para que el pelo no se engrase tan rápido y dure más tiempo limpio

¿Te pasa que te lavas el pelo y al día siguiente ya parece que necesita champú otra vez? Es uno de esos problemas capilares que desesperan porque parece que no tiene solución. La grasa en el cuero cabelludo puede jugar malas pasadas y dar la sensación de que el pelo nunca dura limpio. La buena noticia es que hay trucos fáciles que ayudan a que se mantenga limpio y con buen aspecto más días.

¿Por qué el pelo se engrasa tan rápido?

El cabello genera su propia grasa de forma natural y eso es necesario para protegerlo. El problema llega cuando esa producción se descontrola o cuando sumamos hábitos que no ayudan: tocarnos mucho el pelo, abusar de espumas o lacas, usar un champú que no encaja con nuestro tipo de melena o incluso dormir sobre una funda de almohada que ya pide cambio. Todo influye.

Los profesionales del cabello insisten en lo mismo: gran parte de la grasa en el pelo no depende solo de factores genéticos, sino también de cómo lo cuidamos en casa. En este artículo de 2trendiesse recogen algunos de los hábitos en los que más coinciden los peluqueros.

Trucos para que el pelo dure limpio más tiempo

Elige bien tu champú

No es lo mismo un champú pensado para hidratar puntas secas que uno que regula la grasa en la raíz. Si notas que tu pelo se engrasa rápido, busca fórmulas ligeras, purificantes o de uso frecuente. Y ojo con la cantidad: con un poco basta, lo importante es aclararlo bien para que no quede rastro de producto.

Haz del champú en seco tu aliado

El champú en seco es perfecto para ganar un día extra sin tener que lavarte el pelo. Basta con aplicarlo en la raíz y dejar que actúe un momento antes de retirarlo con un ligero masaje. Eso sí, tómalo como un apoyo puntual y no como sustituto del lavado real: al día siguiente toca pasar por el champú de siempre.

El champú en seco es un aliado para espaciar los lavados y recuperar volumen en la raíz. Freepik

Evita tocarte el pelo cada dos por tres

Es un gesto automático pero, cuanto más lo hacemos, antes se nota sucio. Cada vez que pasamos las manos, llevamos grasa y suciedad al pelo. Intenta ser consciente y reducirlo porque así notarás que aguanta mucho mejor.

Cuida cómo cepillas tu melena

Un buen cepillado reparte los aceites naturales y da brillo pero, en exceso, puede arrastrar grasa por todo el cabello. Limpia tus cepillos con frecuencia y aplica aceites o sérums solo en medios y puntas. Si además recurres a recogidos, como coletas o trenzas, tu melena aguantará mejor entre lavados.

Cepillar con herramientas limpias ayuda a repartir los aceites naturales y mantener el pelo con buen aspecto. Freepik

Revisa almohadas y accesorios

La funda de la almohada acumula sudor y restos de cosméticos de la piel, y durante la noche todo acaba en el pelo. Por eso conviene lavarla al menos una vez por semana. También merece la pena limpiar gomas, pinzas, horquillas, diademas y peines, porque aunque no lo pensemos, ahí se acumula más grasa de la que imaginamos.

Son los pequeños gestos del día a día los que verdaderamente marcan la diferencia. Cuidar detalles como el champú que usas o tener los cepillos limpios puede ayudarte a espaciar los lavados sin sentir que tu melena se ensucia enseguida. Además, al darle ese respiro al cuero cabelludo, no solo ahorras tiempo, también refuerzas la salud natural de tu cabello a largo plazo.