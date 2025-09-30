Selena Gómez sorprende en el día de su boda: un romántico corte bob que atrae todas las miradas

Un corte de pelo long bob con las puntas peinadas hacia dentro fue la base de un estilismo nupcial que ya marca tendencia. El responsable, Renato Campora, optó por una melena de inspiración retro que recordaba al glamur del Hollywood clásico, preparando el cabello con productos de la marca Joico para asegurar un resultado impecable. Un peinado que enmarcaba a la perfección el rostro de Selena Gomez para uno de los días más importantes de su vida.

En esta misma línea de elegancia contenida, el maquillador Hung Vanngo diseñó un maquillaje discreto pero sofisticado para la artista. Apostó por realzar la mirada con suaves tonos grises y mantuvo los labios en un color neutro, logrando un equilibrio perfecto que cedía todo el protagonismo al conjunto sin renunciar a un acabado profesional y pulcro.

De hecho, ningún detalle se dejó al azar. La manicura, obra del especialista Tom Bachik, consistió en unas uñas largas y afiladas con un acabado en cromo perlado que aportaba un toque de modernidad. Este cuidado despliegue de estilo tenía un motivo de peso: el enlace de la cantante con el productor musical Benny Blanco.

Un look de novia al detalle para una boda íntima

Asimismo, la pieza central del atuendo fue un vestido de corte clásico y líneas depuradas firmado por la prestigiosa casa Ralph Lauren. Para complementar esta elección, la novia se decantó por un selecto conjunto de joyas de Tiffany & Co., un broche de elegancia atemporal que remataba una imagen cuidada hasta el extremo.

Por otro lado, la ceremonia en la que Gomez y Blanco se dieron el «sí, quiero» tuvo lugar en Santa Bárbara, un lujoso enclave de la costa de California. La pareja decidió celebrar su unión en la más estricta intimidad, lejos del bullicio mediático y rodeada únicamente por sus familiares y amigos más allegados, garantizando así un ambiente personal y reservado.

En este sentido, la exclusividad del evento se reflejó en la lista de invitados. Entre los asistentes se encontraban rostros tan conocidos como el de la cantante Taylor Swift o el del actor Martin Short, grandes amigos de la novia que no quisieron perderse la oportunidad de acompañarla junto a su círculo más cercano en un momento tan especial.