De Sephora a Mercadona: las 5 mascarillas para pies mejor valoradas que dejan talones suaves al instante

Después de meses de sandalias, piscina o simplemente largas jornadas de trabajo, los pies suelen ser los grandes olvidados de la rutina de cuidado. Sequedad, durezas y grietas aparecen con facilidad y hacen que la piel de esta zona se vea apagada y áspera. La solución está en un gesto tan simple como ponerse una mascarilla en formato calcetín que transforma la piel en cuestión de minutos.

Eso sí, conviene usarlas antes de la pedicura porque el peeling puede borrar el esmalte, y acompañarlas después de una crema nutritiva —las fórmulas con urea o karité son las que mejor funcionan— para que el resultado dure más tiempo.

En perfumerías, farmacias y hasta en Mercadona, estos calcetines impregnados en fórmulas exfoliantes o hidratantes se han convertido en un imprescindible. Hemos reunido las cinco mejor valoradasen España, que combinan eficacia, comodidad y opciones para todos los bolsillos.

1. Amazon tiene su best seller

Mascarilla exfoliante Plantifique con melocotón y aloe vera. Pack de 2 pares. (15,95€) Amazon

Es la mascarilla para pies más popular de Amazon. Su fórmula combina extracto de melocotón y aloe vera con un cóctel de ácidos exfoliantes que eliminan durezas y piel muerta. El resultado es un peeling progresivo, a los pocos días la piel comienza a renovarse y en menos de dos semanas los pies recuperan toda su suavidad.

2. La referencia de farmacia

Mascarilla exfoliante SVR Xerial Peel, tratamiento de farmacia para durezas resistentes (13,46€) Pharmashop

Un clásico de farmacia que actúa directamente sobre las zonas más secas al tiempo que cuida la piel sensible. Con una sola aplicación de una hora inicia un peeling visible a los pocos días. Es perfecto para quienes buscan un resultado profundo y duradero en talones muy secos o con durezas.

3. La hidratante más buscada en Primor

Mascarilla hidratante de pies con camomila de IDC Institute (1,75€) Primor

La opción low cost más buscada en Primor. Con extracto de camomila, hidrata y calma en lo que dura un capítulo de tu serie favorita en Netflix. No exfolia ni provoca descamación pero sí deja la piel más suave y confortable, ideal como gesto de mantenimiento. Su formato sencillo invita a repetirlo siempre que haga falta.

4. El peeling estrella de Sephora

Patchology PoshPeel Pedicure (13€) Sephora

La alternativa más premium y también una de las más citadas en rankings internacionales. Se activa al verter la esencia en los calcetines antes de colocarlos y, tras una hora de uso —perfecta para ponerte una película—, inicia un peeling progresivo que elimina piel muerta y callos sin resultar agresivo. Una opción top para quienes buscan resultados visibles con un plus de sofisticación.

5. La más vendida de Mercadona

Mascarilla exfoliante de pies Deliplus (3€) Mercadona

La más viral en España. Estos calcetines exfoliantes prometen pies renovados en una o dos semanas y se han ganado su fama por ser baratos, fáciles de encontrar y, sobre todo, eficaces. Talones ásperos y durezas se desprenden poco a poco en un peeling progresivo que ha convertido este producto en todo un fenómeno beauty.

Al final, lo que proponen todos estos calcetines cosméticos es justo eso: un cuidado fácil, cómodo y eficaz que se hace en casa sin complicaciones. Un gesto sencillo que devuelve suavidad y confort incluso a los pies más castigados.