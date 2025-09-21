Stradivarius impulsa la fiebre del marrón chocolate con su colección de calzado para este otoño

El marrón chocolate se ha convertido en el color más deseado de la temporada y esta vez lo vemos pisar con fuerza en el terreno del calzado. Un tono versátil que funciona tanto en clave urbana como en versiones más sofisticadas.

Stradivarius lo confirma con su nueva colección de otoño, donde zapatillas, mocasines, botas, botines cowboy y stilettos se visten de este color para convertirse en la apuesta más tentadora del momento. Aquí te mostramos los modelos que van directos a la lista de imprescindibles.

Zapatillas de piel: las más versátiles

Zapatillas soft de piel marrón chocolate (35,99€) Stradivarius

Estas zapatillas nos encantan porque se parecen muchísimo a los modelos de líneas finas que más se llevan ahora —sin la suela tosca que a veces resta versatilidad—. Son cómodas, combinan con todo y tienen ese punto neutro que te permite llevarlas incluso con looks más arreglados. Esta temporada las bailarinas y los mocasines son tendencia pero si lo tuyo siguen siendo las deportivas, estas son un acierto seguro. Además, la plantilla Ortholite® suma comodidad extra, así que son de esas que puedes llevar todo el día sin notar cansancio.

Mocasines de piel: el toque clásico más actual

Mocasines de piel marrón chocolate (39,99€) Stradivarius

Los mocasines han vuelto para marcar tendencia y lo hacen con la misma silueta clásica de siempre pero con un aire mucho más actual. El detalle de antifaz en la pala y el piso fino los convierten en un básico pulido que combina con todo: desde vaqueros rectos hasta pantalones de pinzas. También nos gustan con falda midi y calcetines visibles para darles un punto preppy.

Botas hípicas: el básico más elegante del otoño

Botas hípicas de piel marrón chocolate (69,99€) Stradivarius

Las botas hípicas son un clásico de otoño que nunca pasa de moda. Este modelo funciona de maravilla con el estampado de cuadros, otro de los protagonistas de la temporada, ya sea en un traje de blazer con minifalda o en una falda midi combinada con jersey fino. Son de esas botas que no pasan de moda gracias a su silueta minimalista y que, por su comodidad, se convierten en un básico al que querrás recurrir cada otoño.

Botines cowboy: el aire boho con más personalidad

Botines cowboy de piel marrón chocolate (49,99€) Stradivarius

Los botines cowboy siguen fuertes esta temporada y en marrón chocolate son aún más fáciles de llevar. Son el calzado perfecto para looks boho: imagínalos con un vestido estampado de flores o con una falda midi vaporosa. Si quieres continuar con la estética western, un bolso de flecos es el complemento ideal, y para un aire setentero funcionan de maravilla con vaqueros acampanados. Con su tacón medio resultan cómodos y tienen ese punto de personalidad que transforma cualquier look sencillo.

Stilettos satinados: el zapato de impacto de la temporada

Stilettos destalonados efecto satinado (29,99€) Stradivarius

Los stilettos son de esos zapatos que elevan cualquier look al instante. Este diseño destalonado, con acabado satinado y escote en uve, combina genial con pantalones bombacho —uno de los fits que más veremos esta temporada— y también con vestidos midi cuando buscas un aire más sofisticado. Con sus 9 cm de tacón son ideales para ocasiones especiales, aunque no todas aguantemos con ellos demasiadas horas. Por eso tienen ese papel de zapato de impacto que siempre apetece sacar cuando quieres darle un plus de elegancia al conjunto.

El marrón chocolate ha pasado a ser el nuevo negro: igual de versátil pero con un aire más actual y diferente. Ya sea en zapatillas, mocasines, botas, botines o stilettos, los diseños de Stradivarius resumen a la perfección una tendencia que va a acompañarnos durante todo el otoño.