El táper más fácil y sano para la oficina: la receta de Samantha Vallejo-Nágera con solo 3 ingredientes

Samantha Vallejo-Nágera, figura muy conocida de la cocina española y jurado del célebre programa televisivo MasterChef, ha puesto sobre la mesa una propuesta culinaria que promete dar un aire fresco a las habituales comidas de oficina. Consciente de la constante búsqueda de soluciones prácticas y saludables en nuestro día a día, la chef madrileña ha ideado una receta de táper que es tan sencilla de preparar como apetitosa: un arroz con calabacín y queso parmesano. Se presenta como una opción ideal para quienes desean una dieta equilibrada sin renunciar al buen sabor.

De hecho, la facilidad en su elaboración es uno de los grandes reclamos de este plato, diseñado para encajar sin complicaciones en cualquier rutina semanal. Vallejo-Nágera detalla que el proceso es directo: tras un breve sofrito del calabacín, se añade el arroz ya cocido (preferiblemente integral por sus propiedades energéticas sostenibles) para finalmente rematar con un generoso toque de queso parmesano rallado y un chorrito de aceite de oliva de calidad.

Asimismo, el resultado es un bocado verdaderamente delicioso y reconfortante, que logra desmarcarse de la monotonía que a menudo caracteriza a las opciones de táper más comunes. Esta alternativa no solo satisface el paladar, sino que además ofrece una composición nutritiva pensada para aportar vitalidad al comensal, un detalle importante para afrontar las largas jornadas laborales.

Los beneficios nutricionales de un táper reinventado

En este sentido, la propuesta culinaria de Samantha Vallejo-Nágera no se limita a su buen gusto; es, además, un compendio de nutrientes esenciales. El calabacín, auténtico protagonista, contribuye con una gran cantidad de vitaminas C y A, una fibra indispensable y valiosos antioxidantes, todos ellos componentes clave para el bienestar general del organismo.

Por otro lado, el arroz integral funciona como una fuente de energía de liberación lenta, vital para mantener la concentración y evitar esos picos de cansancio tan habituales a lo largo de la jornada. Igualmente, el queso parmesano eleva el sabor del plato y suma una aportación de calcio, proteínas de alto valor biológico y otros nutrientes esenciales para la dieta, tal y como confirman en 20minutos.

La receta fue compartida por la propia chef a través de un vídeo en su perfil de Instagram, plataforma donde acostumbra a compartir trucos y consejos que conectan con un público que aprecia tanto la alta cocina como las soluciones prácticas. Su perspectiva, siempre cercana y profesional, subraya su compromiso con una alimentación consciente y, sobre todo, accesible para cualquier persona, transformando el táper de oficina en una experiencia gastronómica realmente apetecible.