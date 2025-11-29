Los tonos de pelo que cierran 2025 por todo lo alto (y van a dominar el arranque de 2026)

A final de año muchas empezamos a fijarnos en el color del pelo con otra intención. No se trata de cambiar por cambiar, sino de ajustar el tono para que se vea más actual y más favorecedor, algo que suele apetecer en estas fechas. El color influye en la expresión y puede transformar cómo nos vemos sin necesidad de un gran giro.

En las peluquerías hay cinco tonos que se están pidiendo una y otra vez. Son los que cierran 2025 con fuerza y seguirán muy presentes al empezar 2026.

Espresso Martini Brunette

Alexa Chung apuesta por el Espresso Martini Brunette, un castaño oscuro pulido y elegante. @alexachung

El castaño oscuro vuelve a ganar terreno. Este tono profundo, brillante y con un punto café se ha convertido en la opción favorita para quienes buscan un cambio elegante sin alejarse de su base. La clave está en trabajar la melena con matices muy suaves y técnicas que refuerzan el brillo y la sensación de densidad. El resultado es un color pulido y actual, con mucha personalidad. Favorece a casi todos los tonos de piel y requiere poco mantenimiento, especialmente en bases castañas u oscuras.

Mocha Mousse

Khloé Kardashian ha convertido el Mocha Mousse en uno de los castaños más deseados. @khloekardashian

Si hablamos de castaños luminosos, este es el que más está destacando. Mezcla matices beige, dorados suaves y un toque ceniza que lo equilibran y lo hacen muy favorecedor. El Mocha Mousse aporta volumen visual y un brillo cálido que refresca el color de forma muy natural. Es un tono camaleónico que puede ajustarse más claro, más oscuro o más neutro según la base de cada melena, lo que permite personalizarlo sin perder su esencia natural.

Champagne Brond

Julia Roberts confirma el atractivo del Champagne Brond con este acabado natural y luminoso. @juliaroberts

Entre el rubio y el castaño claro aparece esta mezcla suave que se ha convertido en una de las opciones más buscadas por quienes quieren un color natural con un punto más claro. El Champagne Brond combina matices fríos y cálidos de forma equilibrada y crea un tono luminoso con bastante profundidad. Funciona especialmente bien en bases rubias oscuras o castañas claras que quieren aclarar ligeramente el color sin llegar a un rubio pleno. Es una alternativa interesante si buscas un cambio sutil que mantenga la naturalidad de la melena.

Cashmere Blonde

Sydney Sweeney lleva el Cashmere Blonde en su versión más suave y equilibrada. @sydney_sweeney

El Cashmere Blonde se ha convertido en uno de los rubios más solicitados del final de año. Se mueve entre el beige, el mantequilla y el champán, una mezcla que crea un tono suave y equilibrado. No tiende ni al frío ni al cálido, por eso encaja tan bien en distintos tonos de piel. Aporta luminosidad y funciona igual de bien en bases claras como en melenas ligeramente más oscuras. Es una opción elegante y estable, ideal para quienes buscan un rubio discreto que se integre con naturalidad.

Spicy Ginger

Christina Hendricks muestra un Spicy Ginger intenso y muy favorecedor. @actuallychristinahendricks

Para cerrar, el Spicy Ginger aporta la nota más intensa de la selección. Es un cobrizo con matices rojizos y dorados que destaca por su calidez y la viveza que aporta al color. Suele quedar especialmente bien en pieles claras y a miradas verdes o avellana, aunque puede ajustarse con tonos más suaves en pieles medias o cálidas. Tiene mucha presencia y es una buena elección para quienes buscan un cambio con personalidad de cara al nuevo año.

Cada temporada deja sus favoritos y estos cinco tonos demuestran que la tendencia va hacia colores que actualizan la melena sin perder naturalidad. Son opciones favorecedoras para esta temporada y una apuesta segura para empezar 2026 con un cambio que introduce algo nuevo sin alejarse de tu estilo.