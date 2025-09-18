Tous Watches celebra 40 años del icónico oso y descubrimos su nueva colección otoño invierno 2025

La firma joyera Tous celebra el 40 aniversario de su símbolo más querido (el osito) por eso esta nueva colección de otoño invierno lo ha tomado como referencia, aunque la colección esconde mucho más que el oso. En un momento en que la moda se vuelve cada vez más emocional y personalizada, Tous Watches apuesta por piezas que no solo dan la hora, sino que cuentan historias, despiertan pasiones y se convierten en joyas con alma.

La nueva colección FW’25 se presentó en Madrid en un evento que nos reunió en torno a una mesa para juntos, hablar sobre las tendencias en el mundo de la relojería y poder tocar y probarnos las novedades. Sin perder la esencia de Tous, Han conseguido actualizarse para conquistar a nuevas generaciones. El resultado: una propuesta versátil, sofisticada y profundamente conectada con el universo creativo de la firma.

El osito como declaración de estilo

El osito de Tous no es solo un emblema: es una figura que ha evolucionado junto a la marca y sus seguidoras. En esta colección, su presencia se multiplica y se transforma, adaptándose a distintos estilos y personalidades.

Uno de los modelos más llamativos es BEAR FOLKS, un reloj con brazalete rígido y translúcido disponible en blanco, rosa y negro. Su silueta envolvente se une a nuestra muñeca integrándose a la perfección como una segunda joya, rindiendo homenaje al universo más pop de Tous sin renunciar a la sofisticación. Con movimiento de cuarzo japonés y caja de acero inoxidable, es una pieza compacta, precisa y con actitud.

También destaca BOLD BEAR ROUND, un reloj joya que convierte al osito en eslabones articulados de la correa. Disponible en acabados dorado y plata, este diseño minimalista y ultraligero eleva cualquier look con un gesto sutil. Es el equilibrio perfecto entre elegancia atemporal y carácter lúdico.

Novedades Colección FW25 Tous

Minimalismo con alma

La colección también apuesta por el minimalismo como lenguaje estético. Modelos como ICON TIME y HOLD OVAL MESH lo demuestran con líneas limpias, esferas metálicas y acabados sofisticados. ICON TIME, por ejemplo, presenta una caja rectangular y un brazalete compuesto por eslabones en forma de oso, en versiones plata, dorado, bicolor y oro rosa. Es un homenaje moderno al universo Tous, pensado para mujeres que buscan funcionalidad sin renunciar al diseño.

Por su parte, HOLD OVAL MESH reinventa uno de los diseños más emblemáticos de la marca. Con una caja ovalada, eslabón central metálico y brazalete de malla en acero inoxidable, esta pieza se convierte en una pulsera que se integra con el resto de nuestras joyas. Disponible en acabados dorado y oro rosa, es una declaración de sofisticación.

El tiempo cerca del corazón

Una de las propuestas más poéticas de la colección es HOLD OVAL COLGANTE, un reloj que se lleva como colgante, pensado para estar cerca del corazón. Sin correa, con caja ovalada ultraligera y esfera satinada, esta joya moderna se incorpora fácilmente a collares o cadenas. Es una pieza que redefine el vínculo entre tiempo y estilo, convirtiendo el reloj en un amuleto personal y despertando nuestra creatividad porque te hace pensar ¿dónde lo vas a llevar? En la presentación, fue casi un juego y entre los asistentes compartimos diferentes opciones.

Efecto WOW: la fiesta del color

La colección también incluye propuestas más atrevidas, como el nuevo D-BEAR Party Iridiscente, una explosión de luz y color que transforma el reloj en una joya camaleónica. Su acabado iridiscente, presente en caja y brazalete, varía según la luz, revelando nuevas tonalidades en cada movimiento. Inspirado en la energía de una fiesta sin fin, este modelo convierte al oso facetado en una figura que parece bailar con los reflejos. Es el reloj perfecto para quienes buscan brillar de día y de noche. Cuenta con más acabados pero sin duda, el modelo iridiscente atrae todas las miradas.

Colección Otoño invierno 2025 Tous

Tous Watches: estilo para todas

La nueva colección de Tous Watches no solo celebra el legado de la marca, sino que lo proyecta hacia el futuro. Con modelos que van desde lo clásico a lo contemporáneo, desde lo delicado a lo audaz, Tous ha pensado en mujeres con estilos diversos pero con algo en común: el deseo de lucir el tiempo con elegancia.

En palabras de la firma, “el reloj joya es la clave principal de esta colección”. Y lo cierto es que cada pieza logra convertir un elemento funcional en una joya con significado. Ya sea en forma de pulsera, colgante o brazalete, los relojes de Tous FW’25 son mucho más que accesorios: son expresiones de identidad y resulta que hasta nos dan la hora.