El truco viral de Karol G para unos labios más grandes y a prueba de besos

Conseguir unos labios con un rubor natural, duradero y a prueba de roces se ha convertido en una de las grandes obsesiones estéticas de los últimos tiempos. El secreto para lograr ese efecto de labio mordido, popularizado por artistas como la cantante Karol G, ya no es patrimonio exclusivo de los maquilladores profesionales.

Las redes sociales han desvelado el misterio, que reside en un conocido cosmético de la firma Benefit: el legendario tinte Benetint. Este producto se ha convertido en el protagonista de innumerables tutoriales que prometen un acabado impecable durante horas.

En este sentido, la clave de su éxito radica en su formulación a base de agua de rosas. A diferencia de un pintalabios convencional, este producto no crea una capa superficial, sino que tiñe la piel sutilmente. Esta particularidad es la que garantiza una permanencia a toda prueba, resistiendo sin problemas a la comida, la bebida o incluso los besos. Es una solución ideal para quienes buscan un color que se mantenga intacto a lo largo de la jornada.

Más allá de los labios: un colorete multiusos

Asimismo, para lograr un efecto de mayor volumen, existe una técnica de aplicación específica que se ha viralizado. Tal y como explica Karol G en la cuenta de TikTok de Vogue, el truco consiste en delinear el contorno ligeramente por fuera de la línea natural de los labios. Posteriormente, se rellena el interior para crear una ilusión óptica de mayor grosor, dando lugar a un tono rojizo bautizado en las plataformas digitales como «Sexy Cherry Bomb», que no transfiere ni deja manchas.

No obstante, para un acabado perfecto, hay un paso final que resulta fundamental según la artista. Una vez que el tinte se ha secado por completo, recomienda aplicar un bálsamo labial transparente para evitar la deshidratación. Este gesto no solo aporta el confort necesario, sino que también confiere un aspecto jugoso y saludable sin alterar el color de base, realzando el resultado final con un toque de brillo.

Por otro lado, la versatilidad de este tinte es otro de sus grandes atractivos. Su fórmula líquida y ligera permite que también pueda ser utilizado como colorete. Para ello, basta con aplicar unas pocas gotas en las mejillas y difuminarlas rápidamente sobre los pómulos. El resultado es un rubor de aspecto muy natural que complementa a la perfección el tono de los labios, creando un maquillaje coherente.

De esta forma, se logra un maquillaje armónico y un aspecto fresco con un único cosmético. Este codiciado efecto de «buena cara» lo ha consolidado como un producto de culto, una solución práctica y eficaz para quienes buscan un resultado duradero y natural con el mínimo esfuerzo, demostrando su valía en el neceser de cualquier aficionado a la belleza.