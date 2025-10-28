La verdadera razón por la cual Kim Kardashian lanzó tangas con vello púbico

Kim Kardashian se encuentra en una intensa agenda mediática junto al elenco de All’s Fair, la nueva serie creada por Ryan Murphy en la que comparte pantalla con figuras como Naomi Watts, Glenn Close, Sarah Paulson, Niecy Nash o Teyana Taylor. En una entrevista reciente para el programa británico The Graham Norton Show, la empresaria contó una anécdota que desarma su imagen calculada y exhibe su instinto comercial más audaz.

Durante una sesión fotográfica para una revista, le pidieron que mostrara parte de su vello púbico como recurso visual. Lejos de incomodarse, Kardashian se quedó pensando en cómo resolverlo sin depender de efectos de estilismo improvisados. La solución que encontró no solo fue inesperada: se convirtió en producto.

El origen del tanga con vello púbico: de idea absurda a éxito absoluto

Kim reveló que esa experiencia fue el detonante para lanzar una línea de tangas con vello púbico de todos los colores, incorporado dentro de su marca SKIMS. Un gesto entre lo irónico y lo performático que, según contó, surgió para dar respuesta a ese tipo de situaciones un tanto extremas. Lo sorprendente es que el producto no fue una pieza conceptual limitada: se agotó en horas.

Un movimiento que revela su verdadera estrategia

Lejos de ser un simple gesto excéntrico, este lanzamiento demuestra el modelo de negocio de Kardashian: detectar el pulso cultural, convertir cualquier anécdota en conversación global y transformar esa conversación en consumo. Así, un producto que podría haber quedado como una broma se transformó en un símbolo de cómo funciona el marketing emocional en 2025: provocación, identidad y comunidad.