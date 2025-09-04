De Versace a Meloni: las reacciones a la muerte del legendario Giorgio Armani

El mundo entero continúa todavía en estado de shock tras la reciente noticia sobre el fallecimiento del afamado diseñador Giorgio Armani a los 91 años de edad. Las primeras reacciones a través de las redes sociales no se han hecho esperar y gran cantidad de entidades, mandatarios y celebridades han decido dedicarle unas palabras al icono de la moda para darle un último adiós.

Desde el Gobierno italiano, la presidenta de la república, Giorgia Meloni, ha manifestado que con su "elegancia, sobriedad y creatividad, prestigió la moda italiana e inspiró al mundo entero".

El viceprimer ministro italiano, Antonio Tajani, también ha querido tener unas palabras para despedirse de Armani destacando que fue "un visionario de la moda, un refinado intérprete de la elegancia y la belleza" de Italia.

Desde Versace, la competencia más cercana a la marca de Armani, han enviado pésame su pésame a través de Donatella Versace, quien comentó que el mundo "nunca olvidará" al diseñador. "El mundo perdió hoy a un gigante. Hizo historia y será recordado para siempre", manifestó.

Al igual que Versace, Moncler también se ha sumado a los mensajes de recuerdo a Giorgio Armani. A través de Remo Ruffini, su director ejecutivo, que en sus redes sociales destacó sobre el fallecido diseñador que "su constancia, su elegancia, su capacidad de mirar hacia adelante con claridad y valentía marcaron una época y abrieron un camino".

Como no podía ser de otra manera, el mundo del deporte también llora la pérdida de Armani. El Nápoles, patrocinado por la marca deportiva del diseñador, no ha querido faltar a la cita calificándolo como un "rey" en su carta de despedida.

Incluso clubes que no tenían nada que ver con él, como la sección de Baloncesto de Olympicaos, han querido tener unas palabras de recuerdo ante la triste noticia del fallecimiento de Armani.