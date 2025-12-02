Ni una vez a la semana, ni cada dos días: un dermatólogo explica con qué frecuencia debemos lavarnos el pelo

¿Hoy toca pelo o no toca pelo?, es probablemente una de las preguntas que más se hace a la semana, sobre todo entre las mujeres. Puede parecer una pregunta sencilla pero pocas generan tanta confusión. Para algunos, el champú diario es un imprescindible, para otros un ritual que conviene espaciar al máximo. Entre mitos, consejos contradictorios y rutinas que no siempre funcionan igual para todos, encontrar la frecuencia ideal puede ser complicado.

Además del tipo de pelo, también influyen otros factores como los tratamientos capilares (mechas, tintes, alisados) o el uso frecuente de herramientas de calor ya que pueden alterar la producción de sebo y modificar la frecuencia de lavado recomendada.

Pero lo cierto es que no existe una regla universal, depende del tipo de cabello, del estilo de vida y hasta de la piel del cuero cabelludo. Por eso, entender qué necesita realmente tu pelo es clave para mantenerlo limpio sano y equilibrado.

Qué dicen los expertos

El dermatólogo Álex Docampo ha abordado esta cuestión en su perfil de TikTok, donde suele compartir consejos de dermatología. Según explica, no existe un número exacto de días que todo el mundo deba seguir: "No hay un número de días en los que te tengas que lavar el pelo".

Sin embargo, aclara que las personas con el pelo graso sí deberían lavarlo con mayor frecuencia que quienes no lo tienen así y desmiente el mito de que lavarlo más provoca grasa. "El no lavarlo hace que este sebo se deposite en el cuero cabelludo, lo irrite y apaprezca dermatitis seborréica o descamación", señala el especialista.

Docampo concluye que la frecuencia de lavado depende del tipo de piel, pero que, en general lavarse el pelo tres, cuatro o cinco veces a la semana es perfectamente recomendable.

Por otra parte, una investigación de la Universidad de Columbia concluyí que las personas con piel y el pelo graso deberían lavarse el cabello entre 3 y 4 veces por semana para evitar que se ensucie con rapidez. En cambio, quienes se encuentran en un punto intermedio podrían hacerlo cada dos días sin problema. El estudio también señala que las personas con el pelo rizado y menos graso no necesitan lavarlo tan a menudo.

Para cada tipo de pelo

Según los profesionales de la marca L'OREAL, esto recomiendan:

Cabello graso : Tiende a producir exceso de sebo, por lo que puede requerir lavados diarios o cada dos días. Para saber cada cuánto hay que lavar el pelo graso, fíjate en la raíz. En cuanto vear que se engrasa es momento de lavar el cabello.

: Tiende a producir exceso de sebo, por lo que puede requerir lavados diarios o cada dos días. Para saber cada cuánto hay que lavar el pelo graso, fíjate en la raíz. En cuanto vear que se engrasa es momento de lavar el cabello. Cabello seco : Necesita retener la mayor cantidad de humedad posible. Por ello, se recomienda lavarlo cada 3 o 4 días

: Necesita retener la mayor cantidad de humedad posible. Por ello, se recomienda lavarlo cada 3 o 4 días Cabello normal: Se encuentra en un punto intermedio. Lavarlo cada 2 o 3 días suelen ser adecuado.

Se encuentra en un punto intermedio. Lavarlo cada 2 o 3 días suelen ser adecuado. Cabello rizado: Suele se más seco que el liso, la respuesta es que con lavarlo cada 3 o 4 días es suficiente

El estilo de vida también influye. Si haces ejercicio de manera regular, es posible que necesites lavar tu pelo con más frecuencia debido al sudor.

Además, la contaminación, el polvo, la humedad pueden acumularse en el cabello, haciéndolo lucir opaco y sin vida.

Al final, la decisión de cada cuánto lavar el pelo es personal. Lo importante es escuchar a tu cabello y encontrar la frecuencia que mejor se adapte a tus necesidades.