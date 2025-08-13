Violeta Mangriñán, influencer: "Me lo han recomendado para cocinar, no sabéis lo que voy a empezar en septiembre pero mi vida y mi salud van a dar un giro radical"

La popular figura de las redes sociales, Violeta Mangriñán, que suele dar consejos de moda, belleza e interiorismo, y compartir sus viajes o su té matcha, ha anunciado una novedad en su alimentación.

Este anuncio ha generado expectación entre sus seguidores, al implicar una modificación de sus hábitos. Mangriñán ha revelado que, a partir de septiembre, introducirá un artículo específico en su dieta diaria.

La decisión de la influencer se basa en motivos de salud personal, según ella misma ha manifestado. Este cambio alimentario conecta con la relación entre dieta y bienestar, un asunto de interés para un número considerable de sus seguidores.

Aceite de coco, un aliado versátil en la dieta

En una publicación reciente, la creadora de contenido mostró el envase de un aceite de coco de Mercadona, indicando que le ha sido recomendado para cocinar. Esta incorporación a su dieta busca un "giro radical" en su salud, especialmente por su condición de Hashimoto. El aceite de coco virgen es un producto con doble propósito: culinario y para el cuidado de la piel.

Desde la cadena valenciana Mercadona, se detallan sus aplicaciones culinarias. El aceite de coco permite freír y rebozar alimentos (pescados, carnes o verduras), e integrarse en guisos o asados. Es un ingrediente recurrente en salteados para wok y en currys, aportando un toque exótico.

Más allá de la cocción, este aceite puede servir como aliño para ensaladas, dándoles un sabor tropical. Puede añadirse a cremas calientes para un gusto particular, usarse crudo en tostadas para desayunos o meriendas, y su versatilidad es notable en repostería para diversas elaboraciones.

La dolencia que padece la influencer es el síndrome de Hashimoto, diagnosticado hace años. Tras experimentar síntomas como cansancio persistente, mareos y bajadas de tensión, Mangriñán buscó atención médica, lo que llevó a la confirmación. Esta condición es una inflamación crónica autoinmune de la glándula tiroides, que puede derivar en hipotiroidismo y afectar la regulación hormonal.

Desde el diagnóstico, la influencer ha mantenido un estricto control médico, con revisiones periódicas de su tiroides. El hipotiroidismo, consecuencia potencial del Hashimoto, puede impactar en todos los órganos del cuerpo: cerebro, corazón, piel, intestino y músculos. La enfermedad se trata permanentemente con medicación diaria para mantener la función tiroidea regulada. Entre los rostros conocidos con esta afección están Gigi Hadid, Gina Rodríguez y Kim Cattrall.