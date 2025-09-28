Las zapatillas cómodas y baratas de Lefties que rejuvenecen cualquier look

Atrás quedaron los tiempos en los que estrenar zapatillas con estilo implicaba dejarse medio sueldo. Hoy es posible encontrar modelos que siguen las tendencias, resultan cómodos y se mueven en torno a los 30 euros. Lefties se ha convertido en un punto clave para quienes quieren renovar su calzado sin gastar demasiado. En su catálogo aparecen deportivas retro que recuerdan a iconos del street style, versiones metalizadas que rompen la rutina o diseños minimalistas que combinan con todo.

Hemos seleccionado cinco pares distintos que muestran lo variada que es su propuesta esta temporada.

Zapatillas efecto ante

Zapatillas efecto ante en color marrón chocolate (22,99€) Lefties

Ya contamos la semana pasada, con la selección de calzado de Stradivarius, que el marrón chocolate con acabado ante se ha colado en todo tipo de diseños. Lefties también lo incorpora en esta deportiva de silueta retro y suela fina que parece sacada de los setenta. Se lleva con vaqueros de cualquier corte y también con faldas o con vestidos de punto. Un modelo sencillo en apariencia que acaba marcando presencia en los looks de otoño.

Zapatillas metalizadas

Zapatillas metalizadas plateadas con suela en contraste (17,99€) Lefties

El acabado plateado convierte a estas deportivas en un punto de contraste para looks sencillos. Con un diseño clásico aportan un toque distinto que cambia por completo la sensación de un conjunto básico. Son cómodas y con un acabado que recuerda a las sneakers más urbanas del momento. Una forma de sumar tendencia a diario sin perder el confort de unas zapatillas que se pueden llevar durante horas.

Zapatillas Kelme

Zapatillas Kelme en blanco y verde (32,99€) Lefties

Lefties lanza junto a Kelme un modelo que recuerda inevitablemente a las New Balance 530, con la suela más gruesa y paneles de materiales combinados. Se vende en varios colores, pero aquí nos hemos quedado con dos: la versión blanca, como básica que combina con todo, y la verde, que añade un punto de color fácil de encajar en el día a día. Una deportiva de clara inspiración dosmilera que encaja con la estética que vemos en muchos looks actuales.

Zapatillas deportivas minimal

Zapatillas deportivas minimal de punto elástico en beige rosado (12,99€) Lefties

Confeccionadas en punto elástico y muy ligeras, son las típicas zapatillas con las que puedes andar durante horas sin notar el cansancio. El tono beige rosado aporta un matiz distinto frente a los neutros de siempre y encaja igual de bien en un conjunto denim que con un vestido midi estampado. El diseño tipo calcetín completa un modelo cómodo y sencillo, que aguanta sin problema las rutinas largas con un acabado actual.

Zapatillas Hummel

Zapatillas Hummel en blanco con detalles en burdeos (25,99€) Lefties

El modelo más clásico de la selección llega con sello Hummel. Una deportiva blanca con detalles en burdeos, otro de los colores que más veremos esta temporada, y que recupera la estética de las zapatillas de los noventa. Su silueta nos recuerda a las adidas Samba y encaja con faldas, vaqueros, pantalones anchos o incluso un traje relajado. Un diseño que demuestra por qué las deportivas de corte sencillo nunca pasan de moda.

Es evidente que, por el precio que tienen, no estamos ante unas zapatillas pensadas para durar años. Lo habitual es que acompañen bien durante una temporada de uso frecuente y después empiecen a mostrar desgaste. Aun así, son cómodas y se presentan como una alternativa interesante para quienes quieren probar tendencias sin invertir demasiado o renovar su calzado con frecuencia. Una forma práctica de sumar variedad al armario sin comprometer el bolsillo.